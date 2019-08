In unseren heutigen Kurzmeldungen beschäftigen wir uns mit dem weiteren Expansionskurs von Beyond Meat und der Zusammenarbeit mit KFC sowie einer neuen Playlist für YouTube Music. Interessante Nachrichten gibt es auch aus den Reihen der deutschen Gerichte – dort hat das Oberlandesgericht Düsseldorf Bedenken an der Argumentation des Kartellamts gegen Facebook angemeldet.

Beyond Meat bald bei KFC

Nach Hamburgern und Würstchen greift KFC jetzt die nächste Bastion der Fleischesser an. Gemeinsam mit KFC möchte der Konzern nun auch seinen pflanzenbasierten Fleischersatz in Form von Hühnchen anbieten. Der Test startet vorerst in sehr kleinem Rahmen ab dem 27. August in einem Restaurant in Atlanta.

Der Schritt ist etwas überraschend – Beyond Meat hat seine fleischlosen Hühner-Produkte erst Anfang des Jahres aus dem Handel genommen. Jetzt soll das Produkt aber den Qualitätsansprüchen des Unternehmens genügen.

Via Endgadget

Facebook muss Auflagen des Kartellamts vorerst nicht umsetzen

Im Februar preschte das deutsche Bundeskartellamt vor und wollte Facebook neu regulieren. Grundlage bildeten die Datenschutzgrundverordnung sowie das Wettbewerbsrecht. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat jetzt massive Bedenken an der Argumentation angemeldet. Facebook muss die Anforderungen vorerst, für die Dauer des Beschwerdeverfahrens, nicht umsetzen.

Laut dem Kartellamt soll Facebook seine marktbeherrschende Stellung zur Durchsetzung unzulässiger Vertragsbedingungen missbrauchen. Das Oberlandesgericht sieht dies anders: “Entgegen der Auffassung des Bundeskartellamts lässt die von ihm beanstandete Datenverarbeitung durch Facebook keinen relevanten Wettbewerbsschaden und auch keine wettbewerbliche Fehlentwicklung besorgen.” Die “notwendige Verhaltenskausalität zwischen der streitbefangenen Datenverarbeitung und der Marktmacht von Facebook besteht nicht”.

Via Golem

YouTube Music – “Released” fasst die besten Neuerscheinungen zusammen

Während viele Nutzer das Angebot der großen Streamingdienste wie Spotify, Apple Music oder Amazon Musik als weitgehend gleich beschreiben, versuchen sich die Services durch unterschiedliche, kuratierte Playlists voneinander abzusetzen. YouTube Music möchte euch jetzt mit der Liste “Released” auf dem Laufenden halten.

In der Wiedergabeliste werden die 50 besten Titel der Woche zusammengefasst. Ihr könnt die neue Sammlung direkt über diesen Link aufrufen.