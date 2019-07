Während die Sprachassistenten von Amazon, Google und Apple sich immer weiter ausbreiten, ist Samsung eher spät in den Markt eingestiegen. Der Konzern hat gestern einen neuen Marktplatz für Bixby angekündigt, dort sollen neue Apps bzw. Skills vertrieben werden. Stichwort Sprachassistenten: Sonos hat sich vor einiger Zeit gleich Amazon und Google ins Boot geholt, jetzt startet endlich der Google Assistant auf den Multiroom-Boxen des Herstellers auch im deutschsprachigen Raum. In Zeiten zunehmender Digitalisierung wachsen auch die Ängste vor Hacking-Attacken. Deutschland hat jetzt ein neues Trainingszentrum zum Schutz von öffentlicher Infrastruktur, indes freuen sich österreichische Banken über ihre gute Vorbereitung auf mögliche Attacken.

Bixby Marktplatz – mehr Funktionalität für Samsung Assistent

Samsung hat einen neuen Store für Skills für Bixby eröffnet. Er soll Nutzern die Möglichkeit geben, neue Verknüpfungen und Routinen für den hauseigenen Sprachassistenten anzulegen. Die sogenannten Capsules erinnern an die Skills von Amazon oder Siri Shortcuts von Apple.

Mit den Capsules kann Bixby auf gewisse Funktionen in Apps von Drittanbietern zugreifen. Mit an Bord sind Spotify, YouTube und Yelp, aber auch NPR oder der Google Maps. Vor allem letzterer Schritt verwundert etwas, da auf Samsung-Telefonen auch der deutlich besser integrierte Google Assistant zur Verfügung stehen würden. Bisher wird der Marktplatz nur in den USA angeboten.

Via Samsung Newsroom

Deutsches Trainingszentrum zur Absicherung des Stromnetzes

Gestern öffnete Innogy in Essen das erste Trainingszentrum zur Abwehr von Hacking-Angriffen auf öffentliche Infrastruktur, in diesem Fall auf das Stromnetz. Die Anlage mit dem Namen “Cyberrange-e” soll nicht nur eigenen Mitarbeitern zur Verfügung stehen.

Die Ängste kommen nicht ganz von ungefähr. Bereits 2015 konnten Hacker mehrere Umspannwerke übernehmen und so hunderttausende Haushalte einige Stunden vom Stromnetz nehmen. Diverse deutsche Sicherheitsexperten warnen bereits seit Jahren vor ähnlichen Szenarien in Deutschland.

Via Innogy

Österreichische Banken sollen gut auf Cyberangriffe vorbereitet sein

Die Finanzmarktaufsicht sowie die Nationalbank in Österreich haben gestern erstmalig einen Cyber-Stresstest für zehn Banken durchgeführt. Das Fazit fällt überwiegend positiv aus, “im Großen und Ganzen” seien die Banken gut auf Cyberattacken vorbereitet, so FMA-Vorstand Helmut Ettl.

“Die Ergebnisse werden nun im Detail analysiert, die Lehren daraus gezogen und in der Folge in der regulatorischen und aufsichtlichen Tätigkeit umgesetzt”, sagte FMA-Vorstand Klaus Kumpfmüller laut Aussendung. Eine Veröffentlichung der Ergebnisse sei nicht geplant, sagte der Sprecher der FMA. Bei dem Test wurden insgesamt 170 Hackerangriffe unterschiedlicher Ausprägung inszeniert.

Via OTS

Sonos: Google Assistant Support in Deutschland

Vor einiger Zeit kündigte Sonos sowohl den Support für Amazon Alexa als auch für den Google Assistant für das eigene Ökosystem an. Seit gestern wird der Google Assistant jetzt auch in Deutschland offiziell ausgerollt.

Unterstützt werden sowohl der Sonos One als auch der Sonos Beam, das Update wird direkt in der Companion App auf dem Smartphone angeboten. Die schlechte Nachricht zum Schluss: Ihr habt die Entweder-Oder-Wahl und müsst Euch für einen der beiden Assistenten entscheiden.

Via Sonos