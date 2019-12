In unseren heutigen Kurzmeldungen haben wir nicht nur etwa einen weiteren Jahresrückblick – nein, vielmehr bereits einen Rückblick über das Jahrzehnt. So hat das Time Magazine die besten Produkte der letzten Dekade gewählt. Dazu haben wir erfreuliche Nachrichten in Sachen Netzausbau – einerseits was Vectoring betrifft, andererseits das Ladenetz für Elektroautos.

Die Besten des Jahrzehnts – von Chromecast bis zum Raspberry

Das Time Magazine hat seine Wahl dieses Jahr erweitert und kürt nicht nur die wichtigsten Personen, sondern auch die wichtigsten Geräte der letzten zehn Jahre. In der Liste sind viele bekannte Hersteller und Produkte vertreten.

Insgesamt wurden zehn Produkte identifiziert, drei davon stammen von Apple. Das iPhone ist jedoch nicht vertreten, stattdessen das iPad, die Apple Watch und die AirPods. Ansonsten finden wir den Xbox Adaptive Controller, die Nintendo Switch, den Amazon Echo, die DJI Phantom, den Google Chromecast, den Raspberry Pi und das Tesla Model S in der Liste.

Via Time Magazine

Telekom bietet Vectoring für 85.000 weitere Haushalte an

Mit dem gestrigen Tag baut die Telekom ihr Vectoring-Angebot weiter aus, damit sollen 85.000 Haushalte schneller angebunden werden. So sollen Geschwindigkeiten von bis zu 100 Megabit pro Sekunde (MBit/s) beim Download und bis zu 40 MBit/s beim Hochladen angeboten werden.

Die Haushalte verteilen sich über insgesamt 65 Kommunen: Bielefeld mit 14.600 Haushalten, Freiberg und Limbach-Oberfrohna mit 7.800 Haushalten, Frankfurt am Main mit 5.300 Haushalten, Köln und Menden mit 5.100 Haushalten, Halle (Saale) mit 3.900 Haushalten und Rochlitz mit 3.600 Haushalten.

Via Telekom

Lidl und Kaufland wollen flächendeckend Ladesäulen anbieten

Für die weitere Verbreitung von Elektromobilität wird ebenso Infrastruktur benötigt, daher strebt Deutschland einen massiven Ausbau von Ladesäulen an. Hier kommen natürlich auch Anbieter aus der Wirtschaft ins Spiel – und Lidl und Kaufland haben hier gestern einen großen Schritt bekannt gegeben. Mittelfristig möchte der Konzern so 3.900 Ladesäulen bieten.

Besonders erfreulich: Der Strom soll zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien stammen, aus den Photovoltaikanlagen der jeweiligen Filialen. Bis Februar 2020 sollen die ersten 70 Ladesäulen montiert sein, sie bieten eine Ladeleistung von 50 kWh. Während der Geschäftszeit können Kunden laden, in der Nacht die Autos des Carsharingdienstes Weshare.

Via Presseportal