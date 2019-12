Kurzmeldungen: EU-Batterieprojekt, Wunderlist Ende und GOG Galaxy 2.0

In unseren heutigen Kurzmeldungen haben wir gute Nachrichten von dem EU-Batterieprojekt für E-Autos und mehr, schlechte Nachrichten gibt es aber leider für Fans von Wunderlist. Wir schließen mit einer neuen Version von GOG Galaxy, die ab sofort getestet werden kann.

EU-Batterieprojekt von Kommission genehmigt

Innerhalb der Europäischen Union wollen in den nächsten Jahren die sieben Mitgliedsländer Deutschland, Frankreich, Italien, Polen, Schweden, Finnland und Belgien eine Allianz für Batterien schmieden. Das erste der beiden Projekte soll bis 2031 abgeschlossen sein, so sollen fünf Milliarden Euro an privaten Investitionen gebündelt werden.

“Das ist ein großer Erfolg für den Automobilstandort Deutschland und Europa. Wir wollen in Deutschland und Europa die innovativsten und nachhaltigsten Batterien bauen und so Wertschöpfung und Arbeitsplätze in Europa sichern”, sagte der Minister. Das Konzept verfolge “einen Gesamtansatz vom Material über die Produktion bis zum Recycling”, so Peter Altmaier (CDU) aus Brüssel.

Via EU-Kommission

Wunderlist – App wird Anfang Mai abgeschaltet

Es ist schon einige Zeit her, da hat Microsoft die deutsche To-Do-App Wunderlist übernommen. Auf Basis der Anwendung entstand Microsoft To Do, eine Anwendung die leider immer noch nicht alle Funktionen von Wunderlist bietet.

Nichtsdestotrotz hat Microsoft jetzt das Ende von Wunderlist bekannt gegeben – am 06. Mai 2020 soll es so weit sein. Die Daten können dann noch in die Microsoft eigene Lösung exportiert werden.

Via 6Wunderkinder

GOG Galaxy 2.0 als offene Beta verfügbar

Seit einiger Zeit bietet die Spieleplattform GOG eine eigene Clientsoftware, die zweite große Version steht offenbar unmittelbar vor dem Release. Galaxy 2.0 verspricht alle Spiele unter einer Oberfläche zu bündeln, so sollen auch Titel die nicht bei GOG erworben wurden angezeigt werden.

Seit gestern ist jetzt die offene Beta verfügbar, diese steht für Windows als auch macOS zur Verfügung.

Via GOG