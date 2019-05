Während die Technikwelt gespannt auf die Computex blickt und auch wir vor Ort sind, gab es gestern einige spannende Neuvorstellungen außerhalb des Events. So hat Bose den Nachfolger für die beliebten QC 35 Kopfhörer gezeigt und Amazon bringt einen neuen günstigen Echo. Gerne würde auch Samsung neue Produkte auf den Markt bringen, das Galaxy Fold lässt aber weiter auf sich warten. Zuletzt punktet Amazon beim Thema Privatsphäre: Sprachaufzeichnungen von Alexa lassen sich jetzt (deutlich) bequemer löschen.

Galaxy Fold nicht vor Juli

Eigentlich sollte das erste faltbare Smartphone – das Galaxy Fold von Samsung – bereits seit einigen Wochen erhältlich sein, aufgrund von Qualitätsproblemen verschob sich der Start aber. Vor zwei Wochen sprach der CEO Dj Koh noch von einer „baldigen Veröffentlichung“, jetzt wissen wir, das dieses „bald“ offenbar doch länger dauern wird.

Inzwischen gibt es erste Anzeichen für ein Veröffentlichungsdatum, im Juli soll es soweit sein. Einige Händler stornieren indes bereits die Vorbestellungen für das faltbare Smartphone – ein schlechtes Omen?

Via Android Central

Bose QC 35 II Nachfolger: Headphones 700 angekündigt

Der Audiohersteller Bose hat in den letzten Jahren viel positive Kritik für die Bose QC 35 und deren überarbeitete Auflage erhalten. Jetzt sollen die Kopfhörer eingestellt werden – zugunsten eines Nachfolgers, der gestern vorgestellt wurden. Das neue Modell hört auf den wenig ansprechenden Namen „Headphones 700“.

Laut Bose sollen die neuen Kopfhörer elf unterschiedliche Einstellungen für ANC bieten, so soll die Isolation individuell auf unterschiedliche Situationen angepasst werden. Die neuen Kopfhörer kommen am 20. Juni für 399,95 US-Dollar in den Handel. Einen Starttermin für Europa gibt es bisher noch nicht.

Via Bose

Amazon Echo Show 5 – günstige Version des Echo Show vorgestellt

Etwas überraschend hat Amazon gestern auch eine neue Version des Echo Show vorgestellt. Dabei steht das „Show 5“ nicht etwa für die Produktgeneration, sondern vielmehr für die Bildschirmdiagonale. Das neue Modell ist deutlich kleiner, dafür aber auch erheblich erschwinglicher. Offenbar möchte Amazon es damit mit dem Lenovo Smart Display aufnehmen.

Der Echo Show 5 wird in den Farben Sandstein und Anthrazit für 89,99 Euro angeboten, die Auslieferung startet Ende Juni. Eine wichtige Neuerung in Richtung Privatsphäre: Die Kamera kann abgedeckt werden.

Via Amazon.de

Alexa: Sprachaufzeichnungen per Stimme löschen

Bleiben wir bei Amazon und auch bei dem Thema Privatsphäre: Bald können Sprachaufzeichnungen nicht nur über die Webseite, sondern auch direkt über ein Echo-Gerät gelöscht werden. Dafür ist nicht erst der Ausflug in die Untiefen der Einstellungen nötig, vielmehr reicht ein einfacher Sprachbefehl.

Dafür sollen die Befehle „Alexa, lösche, was ich gerade gesagt habe“ und „Alexa, lösche alles, was ich heute gesagt habe“ eingeführt werden. Wann die Funktion final ausgerollt wird, ist leider noch unklar.

Via Amazon.com