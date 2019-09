Heute wird Huawei in München neue Geräte vorstellen, vor dem Event fassen wir die letzten Gerüchte für euch zusammen. In den weiteren Kurzmeldungen beschäftigen wir uns mit den ersten Tests zum iPhone 11 sowie dem Deutschlandstart des Xiaomi Mi A3.

Huawei – Mate-30 und Android-Probleme

Die heutige Vorstellung neuer Huawei-Hardware in München wird von politischen Themen überschattet werden. Der aktuellen Gerüchtelage zufolge wird Huawei auf Open Android setzen, damit müssen die Google-Services nachinstalliert werden. Noch ist unklar, in welchen Märkten das neue Flagship-Phone des chinesischen Herstellers starten soll.

Weniger Probleme gibt es hoffentlich mit anderer Hardware. Huawei soll auch die Watch GT 2 vorstellen, ebenso soll es einen neuen Fitnesstracker geben. Zudem rechnen wir mit der globalen Vorstellung des MediaPad M6.

Via Android Headlines

iPhone 11 – Apple teilt die ersten Testeindrücke

Am Freitag startet der Verkauf der neuen iPhone 11-Generation, passend dazu hat Apple gestern die ersten Eindrücke unterschiedlicher Techmagazine geteilt. Wie es zu erwarten war, fallen die Eindrücke sehr positiv aus, vor allem im Hinblick auf die Kamera, die Akkulaufzeit und die Performance.

Kritikpunkte bleiben auch: Abgesehen vom Preis wird außerdem häufig die Stabilität von iOS 13 kritisiert. Apple wird die neue Version von iOS heute Abend auch für ältere Smartphones veröffentlichen. Zudem startet der Apple Spiele-Abo-Service Apple Arcade.

Via Apple Newsroom

Xiaomi Mi A3 startet in Deutschland zum Vorbestellerpreis

Nach dem Mi 9T Pro ist jetzt also das Mi A3 an der Reihe. Das Einsteigergerät von Xiaomi wird ab 19. September auch in Deutschland ausgeliefert, Amazon bietet das Gerät wieder zum Vorzugspreis an.

Aktuell wird das Mi A3 für 199,90 in drei Farben im Vorverkauf angeboten. Der reguläre Preis liegt 50 Euro höher.

Via heise