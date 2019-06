In unseren heutigen Kurzmeldungen haben wir gleich zwei Nachrichten von Google für euch. Auf der einen Seite gewinnt der Anbieter bezüglich Gmail vor dem EuGH, auf der anderen Seite macht sich der Konzern auch Gedanken – und setzt erste Aktionen – in Bezug auf den Handelsstreit in China. Bei Spotify dürfen wir über eine neue Übersicht in der Bibliothek berichten und Fortnite bekommt neue Skins aus Stranger Things.

Google gewinnt mit Gmail vor dem EuGH

Die Bundesnetzagentur muss gegenüber Google eine Schlappe vor dem Europäischen Gerichtshof einstecken, die uns zur Abwechslung einmal freuen kann. Der Webdienst sollte den deutschen Telekom-Bestimmungen unterworfen werden. Damit müssen keine Schnittstellen für den Datenzugriff von Ermittlungsbehörden eingerichtet werden.

Der Gerichtshof in Luxemburg entschied in der Rechtssache C-193/18 zugunsten von Google – alle derartigen Dienste seien nach EU-Recht keine elektronischen Telekommunikationsdienste. Damit gelten keine besonderen Verpflichtungen beim Datenschutz bzw. der öffentlichen Sicherheit.

Via InfuCuria

Google Nest soll nicht mehr in China produziert werden

Gestern berichteten wir davon, dass Nintendo Teile seiner Produktion aus China abziehen möchte – offenbar ist der Konzern mit diesen Gedanken nicht alleine. Google soll umfassende Pläne haben, seine Produktion aus China abzuziehen. Das betrifft Nest-Hardware, aber auch die Komponenten für Rechenzentren.

Die Komponenten-Produktion soll nach Taiwan, die Nest-Hardware in zwei neue Werke in Taiwan und Malaysia umgezogen werden. Durch diesen Schritt möchte Google sich vor möglichen Einfuhrzöllen und damit höheren Preisen (für Kunden) schützen.

Via The Verge

Spotify präsentiert neues Design

Der Streamingdienst Spotify arbeitet fleißig an seinem neuen Design, dieses wurde gestern offiziell angekündigt. Premium-Nutzer erhalten eine neue Darstellung der eigenen Mediathek, sie geht vor allem auf die neue Ausrichtung des Angebots ein und soll eine schnellere Navigation ermöglichen.

Seit einiger Zeit setzt Spotify vermehrt auf Podcasts, so ist auch unser Angebot dort verfügbar. In Zukunft möchte man die Funktionen hier stärker trennen. Zudem werden drei neue Filter angeboten: Shows, Episoden und heruntergeladene Inhalte.

Via YouTube

Fortnite trifft Stranger Things

Die letzten aktuellen News der E3: Im Rahmen der großen Messe gaben Netflix und Epic Games eine Partnerschaft bekannt. Bald sollen so Inhalte aus Stranger Things in Fortnite verfügbar sein. Noch ist die Ankündigung sehr vage.

Generell sind derartige Kooperationen für Fortnite nichts Neues, zuletzt gab es eine Zusammenarbeit mit Marvel anlässlich von „Avengers: Endgame“. Stranger Things startet am 4. Juli in die dritte Straffel.

Via GameSpot