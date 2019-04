Wir haben den ersten April überstanden und hoffen, mit den heutigen Kurzmeldungen keinem der Scherze auf den Leim gegangen zu sein. Heute dürfen wir mit Gmail Geburtstag feiern, uns über den Sega Mega Drive Mini freuen, den Start des Samsung Galaxy S10 mit 5G in fernen Ländern bewundern und uns am Ende noch ein wenig über unsere Ernährung Gedanken machen.

Gmail wird 15 Jahre alt

Am ersten April 2004 startete Google seinen eigenen Email-Dienst, zumindest die geschlossene Beta. Der Dienst blickt auf eine schwere Geschichte zurück, erst 2007 verließ er die Closed-Beta, 2009 dann überhaupt die Testphase. Lange Zeit durfte Gmail aufgrund von Lizenzproblemen nicht als offizieller Markenname genutzt werden, all das ist aber Vergangenheit.

Zum Geburtstag gibt es jetzt auch ein neues Feature: Ausgehende E-Mails können geplant werden. So könnt ihr eine E-Mail schreiben, sie aber erst zu einem späteren, frei zu konfigurierenden Zeitpunkt, versenden. Zusätzlich werden die Sprachen für Smart Compose erweitert, darunter Spanisch, Italienisch, Französisch und Portugiesisch.

Via GoogleWatchBlog

Sega Mega Drive Mini kommt am 19. September

Neuauflagen von in die Jahre gekommenen Konsolen sind momentan im Trend, begonnen wurde dieser von Nintendo. Jetzt legt auch Sega den Mega Drive neu auf, er wird am 19. September für 79,99 Euro in den Handel kommen.

An Bord sind 40 vorinstallierte Titel, darunter Ecco the Dolphin, Castlevania: Bloodlines, Space Harrier II und Gunstar Heroes.

Via Futurezone

Galaxy S10 5G startet in Südkorea

Wer benötigt 5G-Smartphones eigentlich wirklich? Während in Deutschland noch die Auktionen stattfinden, bringt Samsung die 5G-Variante des Galaxy S10 jetzt in den Handel – zumindest im Heimatmarkt in Südkorea.

Auch abseits des Modems gibt es einige Unterschiede, es handelt sich um das größte S10 Modell. Mit 6,7 Zoll ist es noch einmal 0,3 Zoll größer als das S10+.

Via Sammobile

Impossible Burger bei Burger King

Der Impossible Burger soll im wahrsten Sinne des Wortes das Unmögliche möglich machen: Ein Burger ohne Kompromisse und das, obwohl auf Fleisch verzichtet wird. Auch wir haben uns mit der neuen Variante des Impossible Burger schon beschäftigt.

Burger King nimmt den Burger jetzt auch in sein Programm auf, er wird in 59 Restaurants in den USA getestet.

Via The Verge