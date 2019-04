Erinnert ihr euch noch an Google Duplex? Bei der letzten Google Entwicklerkonferenz sorgte der Dienst für einiges Aufsehen, dann wurde es still um ihn. Das soll sich jetzt ändern. Ähnlich sieht es bei Beats aus – nach dem Kauf des Kopfhörer-Herstellers durch Apple wurde es eher dünn, was die Vorstellung neuer Modelle betraf. In Deutschland dürfen wir gespannt sein: VW bringt selbstfahrende Autos und die EU möchte für neue Hotspots sorgen. All das in unseren heutigen Kurzmeldungen.

Google Duplex wird ausgerollt

Bei Duplex handelt es sich um eine KI von Google, die automatisiert Anrufe übernehmen soll – so soll die Buchung von Terminen ohne ein Eingreifen des Kunden möglich sein. Der Service startete im Dezember in den USA auf Pixel-Geräten und wird jetzt deutlich erweitert.

So wird Duplex jetzt auf einigen anderen Android-Geräten ausgerollt und ist in Bälde auch für iPhones verfügbar. An den unterstützen Regionen oder Sprachen ändert sich vorerst nichts, der Dienst bleibt auf 43 US-Bundesstaaten beschränkt und spricht weiterhin nur englisch.

Via The Verge

Beats stellt Powerbeats Pro vor

Endlich bietet Beats auch eigene True Wireless Headphones an, also Kopfhörer, die zwischen den beiden Ohrhörern kein Kabel mehr besitzen. Die Variante richtet sich vor allem an Sportler, sie verfügt wie die kürzlich vorgestellte neue Generation der AirPods über den neuen H1-Chip von Apple und ermöglicht damit auch den Support für “Hey Siri”.

Der Start soll im Mai sein, die Kopfhörer sollen dann für 249,95 Euro in den Handel kommen. Aktuell werden vier verschiedene Farbvarianten angeboten.

Via MacStories

VW startet Testbetrieb für autonomes Fahren

Die Stadt Hamburg kooperiert mit Volkswagen, so startet der Konzern dort jetzt den Testbetrieb für autonomes Fahren. Dafür werden fünf modifizierte Elektro-Golfs bis Ende Juni unterwegs sein.

Die Autos wurden mit elf Laser-Scannern, sieben Radarsensoren und vierzehn Kameras ausgestattet, die Stadt Hamburg und VW hoffen, dass die Tests ohne Unfall über die Bühne gehen. Pro autonomer Fahrminute sollen fünf Gigabyte Daten aufgezeichnet werden.

Via Bloomberg

Mehr WLAN für die EU

Kennt ihr Wifi4EU? Das Programm der Europäischen Union soll die Einrichtung öffentlicher WLAN-Hotspots fördern, dafür wurden 120 Millionen Euro als Finanzierung vorgesehen. Morgen startet die zweite Bewerbungsrunde, bei der sich Kommunen und Einrichtungen für Gelder aus dem Fördertopf anmelden können.

Dabei werden die Gelder nach einem strengen System verlost. Aus jedem EU-Land werden 15 Projekte gezogen, Projekte die sich früher bewerben, werden bevorzugt. Jede Initiative erhält dann 15.000 Euro. Ein beachtlicher Betrag, …für ein paar WLAN-Hotspots.

Via EU-Pressemitteilung