In unseren heutigen Kurzmeldungen berichten wir über den Google Play Pass, die Antwort auf Apple Arcade des Techgiganten. Dazu kommen neue News von Xiaomi, diesmal steht aber ein Staubsaugroboter im Vordergrund. Zuletzt gibt es (hoffentlich) gute Nachrichten für das Samsung Galaxy Fold.

Google Play Pass startet

Der Techgigant Google hat jetzt seine Antwort auf Apple Arcade an den Start gebracht. Der Service bietet Apps und Spiele ohne zusätzliche weitere Kosten, In-App-Käufe oder Werbung.

Der Service soll diese Woche starten und mehr als 350 Spiele und auch Apps im Rahmen des Abos anbieten. Der Preis liegt bei 4,99 US-Dollar, zum Start sind es (für das erste Jahr) sogar nur 1,99 US-Dollar. Vorerst startet der Service nur in den USA, wann ein internationales Rollout abseits des obligaten “soon” beginnt, ist noch nicht bekannt.

Roborock S4 startet Anfang Oktober

Xiaomi bietet unter dem Titel Roborock einige beliebte Saugroboter an, am 9. Oktober soll jetzt der Roborock S4 veröffentlicht werden. Es handelt sich um den günstigeren Bruder des S5 Max, der ohne Wischfunktion auskommen muss.

Der Roboter beherrscht Zonen- und Eckenreinigung, via App können sogenannte No-Go-Areale festgelegt werden. Der Startpreis liegt bei 415,99 Euro.

Via Roborock

Galaxy Fold Verkaufsstart am 27. September

Was lange währt, wird am Ende – hoffentlich – gut. Samsung möchte das Galaxy Fold endlich in den Handel bringen, nach einer langen Verschiebung und Verbesserung der Hardware. Der Start soll am 27. September in den USA erfolgen.

Der Preis des Smartphones liegt bei 1.980 US-Dollar, noch ist unklar, wie stabil die überarbeitete Fassung ist.

Via The Verge