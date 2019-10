In den heutigen Kurzmeldungen haben wir einen besonders bunten Strauß an Themen für euch. Zum Einstieg gibt es interessante Ergebnisse von Google zum Thema Quantencomputer. Weiter geht es mit dem Mate X – für das Foldable von Huawei gibt es endlich ein Releasedatum. Ähnlich verhält es sich mit dem Mazda MX-30, wir haben die ersten Details zum ersten Elektroauto des Herstellers. Wir schließen mit Bob Iger und dessen Einschätzung zu Apple TV+.

Google Quantencomputer beweist Quantum Supremacy

Gestern hat Google auch den formalen Beweis erbracht: Im Wissenschaftsmagazin Nature hat der Konzern den Beweis der sogenannten Quanten Supremacy erbracht. Die Anwendung selbst ist höchst theoretisch, von einer praktischen Anwendung sind wir nach wie vor weit entfernt.

„Wir haben gezeigt, dass unser neuester Quantenprozessor Sycamore mit 53 Qubits binnen Sekunden eine Berechnung ausführen kann, für die selbst die stärksten Supercomputer unserer Zeit Tausende von Jahren benötigen würden“, so Google-Chef Sundar Pichai.

Via Google Blog

Huawei Mate X ab 15. November im Handel

Endlich hat auch das zweite faltbare Smartphone ein Releasedatum. Während Samsung mit der ersten Version des Galaxy Fold eine Schlappe einstecken musste, hat sich Huawei nach der Vorstellung vornehm mit weiteren Informationen zurückgehalten. Offenbar traut sich der Konzern aus China jetzt aber doch – das Gerät soll ab 15. November verkauft werden.

Interessierte muss ich an dieser Stelle gleich doppelt enttäuschen: Erstens wird das Foldable vorerst nur in China erhältlich sein, andererseits wird es umgerechnet etwa 2.400 Euro kosten.

Via The Verge

MX-30 – Mazda stellt das erste eigene E-Auto vor

Im Rahmen der Tokyo Motor Show hat Mazda gestern auch sein erstes E-Auto vorgestellt. Wirklich besonders positive Überraschungen gibt es dabei nicht. Mazda erklärt in seiner Pressemitteilung, dass sich „der Mazda MX-30 als eines der wenigen Elektroautos wie ein konventionell angetriebenes Fahrzeug fährt“. Die Reichweite soll bei 200 km WLTP liegen, die Batterie fasst 35,5 kWh.

Geladen wird via CHAdeMO oder COMBO mit bis zu 6,6 KW Wechselstrom. Der Preis soll bei 33.990 Euro liegen, die Vorbestellung startet dieser Tage. Wie immer wird auch hier eine Anzahlung fällig, 1.000 Euro sollen es sein. Geliefert wird dann in der zweiten Halbjahreshälfte 2020 – der Zeitraum, in dem auch der ID veröffentlicht wird.

Via Mazda

Bob Iger hat keine Angst vor Apple TV+

Ende kommender Woche wird Apple seinen neuen Streaming-Service Apple TV+ starten. Neben Apple erwarten wir noch einen weiteren großen Player dieses Jahr auf dem Markt: Disney. Jetzt hat sich der CEO des Konzerns, Bob Iger, zu der potenziellen Konkurrenz geäußert, Ängste scheint er keine zu haben.

Die Begründung wirkt hingegen nachvollziehbar. Seiner Meinung zufolge soll keiner der Konkurrenten mit dem Angebot des großen Medienkonzerns mithalten können. Ohne Frage hat Disney mit Star Wars und Marvel zwei extrem starke Franchises.

Via CNBC