Die großen Techkonzerne nähern sich immer weiter an, so haben offenbar auch Google und Amazon Frieden geschlossen. Zusätzlich weitetet Google heute auch sein Angebot im Hinblick auf YouTube Music aus. Weniger erfreulich: Facebook “verliert” gleich doppelt Daten und Donald Trump nutzt die Popularität von Game of Thrones.

YouTube-App für Fire TV und Prime bekommt Chromecast-Support

Nach Amazon und Apple nähern sich jetzt auch Google und Amazon wieder an. Vor einiger Zeit verschwand die YouTube App von Amazons Fire TV, jetzt kehrt sie aber wieder zurück. Auch der Versandriese öffnet sich ein wenig und bietet für die eigene Prime Video App bald den Support für Google Chromecast an.

Der neue Friede geht sogar weiter: Prime Video soll auch auf Android-TV angeboten werden, dafür sollen auch die YouTube TV und Kids App für den Fire TV kommen. Wann? Ist leider noch offen – dieses Jahr soll es aber soweit sein.

Via The Verge

YouTube Music kostenlos für Google Home

Google war fleißig und kündigt an, dass YouTube Music bald kostenlos auf Google Home Lautsprechern genutzt werden kann. Wer jetzt schon in Freude ausbrechen will, sollte sich nicht zu früh freuen, das Angebot erinnert stark an die kostenlose Variante von Amazon Music.

So wird es nicht möglich sein, alle Titel zu hören oder Titel direkt auszuwählen, vielmehr bietet der Dienst nur “kostenlose” Radiostationen bzw. Künstlerradios an. Wenngleich das Angebot begrenzt ist, ist es für Besitzer eines Google Home Lautsprechers sicher ein interessanter, zumal kostenloser, Zusatz.

Via Engadget

Facebook verliert gleich zweimal Nutzerdaten

Alle Tage wieder eine Meldung über ein Datenleck bei Facebook. Mittlerweile reicht eine Meldung je Tag offenbar nicht mehr aus, so wurden gleich zwei neue Datenlecks bekannt. Zum einen soll Facebook 1,5 Millionen E-Mail-Adressen von Nutzern veröffentlicht haben. Die Panne geht auf einen Fehler bei der Anmeldung zurück und wurde letzten Monat behoben.

Zum anderen gab es auch Probleme bei Instagram, die Passwörter von Millionen Nutzern sollen lesbar abgelegt worden sein. Die Passwörter waren damit für Tausende von Facebook-Mitarbeitern einsehbar.

Via The Verge und MacRumors

Game Over – Donald Trump mit Game of Thrones Tweets

Langsam aber doch dringen Details des sogenannten “Mueller Reports” an die Öffentlichkeit. Kurz umrissen: Der Sonderermittler Robert Mueller untersuchte mögliche Russland-Verbindungen von Donald Trump, konnte diese aber nicht belegen. Der US-Präsident nutzt dieses Ergebnis und feiert es als großen Sieg. Dabei bedient er sich auch sehr eindeutiger Game of Thrones-Vergleiche bzw. der Optik der Serie.

Die Macher der Serie sehen das weniger gern, so sagte ein Sprecher gegenüber Engadget: “Obwohl wir die Begeisterung für Game of Thrones jetzt, da die letzte Saison gekommen ist, verstehen können, bevorzugen wir immer noch, dass unser geistiges Eigentum nicht für politische Zwecke verwendet wird”.

Via Engadget