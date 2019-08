In unseren heutigen Kurzmeldungen haben wir gleich mehrere Produktneuheiten für euch, einerseits von Fitbit, andererseits von Insta360. Dazu kommen interessante Meldungen rund um die Zukunft von Huawei und die Nutzung der Google-Dienste sowie eine neue Funktion in Google Maps.

Mate 30 ohne Google-Dienste?

Ihr erinnert euch sicher an das Embargo seitens der USA gegen Huawei, der Konzern durfte kurzfristig nicht auf Technologien aus Amerika zurückgreifen. Besonders davon betroffen war das Betriebssystem, auf das der Konzern setzt: Android. Aktuell sind die Sanktionen ausgesetzt, dennoch dürfte das Problem für Huawei nicht vom Tisch sein.

Wie ein Huawei-Sprecher jetzt gegenüber Reuters festhält, plant der Konzern am 18. September die Vorstellung des Huawei Mate 30 und Mate 30 Pro in München. Beide Smartphones sollen jedoch ohne lizenziertes Android oder Google-Dienste kommen. Der Grund: Die vorübergehende Gnadenfrist soll nicht für neue Produkte gelten. Wir dürfen gespannt sein, wie die Affäre weitergeht, das letzte Wort ist offenbar noch lange nicht gesprochen.

Via Reuters

Fitbit stellt Versa 2 und Aria Air vor

Neue Produkte bei Fitbit – einerseits eine neue Sportuhr, andererseits eine neue Personenwaage. Beginnen wir bei der Fitbit Versa 2, die Uhr soll durch neue Features und bekanntes Design punkten. So soll das Schlaftracking deutlich verbessert worden sein, mit Smart-Wake soll auch das Aufstehen einfacher werden. Fitbit Pay ist ebenfalls wieder an Bord.

Mit der Aria Air bringt der Konzern eine günstige Bluetooth-Waage, sie berechnet den BMI automatisch und überträgt die Werte an die App auf eurem Smartphone. Start soll bereits im September sein, für knapp unter 60 Euro.

Via Fitbit

Insta360 stellt neue, stabilisierte, Minikamera vor

Mit der Insta360 Go zeigt der Kamera-Hersteller eine neue, besonders kleine, Kamera für den mobilen Einsatz. Die Kamera wiegt nur 18,3 Gramm und kann so nahezu überall, selbst an Kleidung, befestigt werden. Die Aufnahmen werden per Software stabilisiert, die FlowState-Technik kommt auch bei der Insta360 One X zum Einsatz.

Nachteile? Ja, leider. Die Aufnahmedauer beträgt je Clip 30 Sekunden. Damit dürfte der Einsatzzweck eher im Bereich von Spectacles liegen, als bei der Anwendung einer klassischen Actioncam. Die Kamera ist ab sofort für 229 Euro erhältlich.

Via Insta360

Google Maps integriert Sharing-Anbieter

Die Art sich fortzubewegen, hat sich in den letzten Wochen und Monaten drastisch verändert. Auto, Fahrrad, zu Fuß oder vielleicht per ÖPNV – das waren lange die vier planbaren Varianten in Google Maps. Bald wird Google Fortbewegungsarten kombinieren und euch so für die letzten Kilometer (beispielsweise von der Bahn nach Hause) auch Fahrräder oder ein Uber anbieten.

Das Feature soll demnächst in 30 Ländern starten, welche Sharing-Services angeboten werden, hängt von der Region und der Verfügbarkeit ab. Auch Roller-Sharing soll integriert werden, als Alternative zu Fußwegen.

Via Google Blog