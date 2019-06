Heute haben wir einen bunten Strauß an Kurzmeldungen für euch. So berichten wir über Huaweis letzte Versuche, Android noch auszuliefern, erklären, wie Amazon euch in Zukunft einkleiden möchte, werfen einen Blick auf neue Bedienungshilfen von Google und freuen uns über neue Skype-Features auf Smartphones.

Huawei bringt Android 9 Updates für weitere Smartphones

Aktuell hat es Huawei nicht leicht. Die US-Regierung fährt weiterhin einen harten Kurs gegen den Hersteller, derzeit sind die Sanktionen gegen den Hersteller noch aufgeschoben. Sobald diese jedoch in Kraft treten, darf Google keine Updates mehr an Huawei ausliefern und somit erhalten Besitzer von Huawei-Smartphones auch keine Updates mehr für Android.

Dementsprechend zieht Huawei seine Release-Pläne für Android 9 für einige Geräte offenbar vor. So erhalten auch das P20 Lite und das P Smart aus dem Jahr 2018 dieser Tage das Update. Das Rollout wird sich über die nächsten Wochen erstrecken.

Via Huawei-Blog

Amazon Style Snap – Kleidung erkennen und online kaufen

Kennt ihr die “Look like a Star” Sektionen aus Modemagazinen? Dort versuchen Redakteure, die Kleidungsstücke von Prominenten zu identifizieren und ihren Lesern so die Chance zu geben, einen ähnlichen Look selbst nachzustellen. Genau dieses Prinzip greift Amazon jetzt mit Style Snap auf – statt auf Redakteure setzt der Konzern aber natürlich auf künstliche Intelligenz.

Die neue Funktion kann mit Fotos gefüttert werden – egal aus welcher Quelle – und versucht anschließend, passende Styles aus dem eigenen Warenhaus vorzuschlagen. Dabei soll auch der individuelle Geschmack des Nutzers berücksichtigt werden. Wann das Feature tatsächlich eingeführt werden soll, ist bisher leider nicht bekannt.

Via About-Amazon

Automatische Transkription – Google rollt Android-App aus

Im Winter hat Google neue Features für Menschen mit besonderen Bedürfnissen gezeigt, eine davon war die Funktion zur automatischen Transkription. So soll gesprochene Sprache in geschriebene umgewandelt werden – eine Funktion, die Tauben extrem helfen könnte.

Der Konzern rollt den Dienst jetzt via App aus, die Funktion steht ab Android 5.0 zur Verfügung. Die Umsetzung bringt einige interessante Features mit sich: von der Festlegung einer Zweitsprache über unterschiedliche Sprachausrichtungen bis hin zur Zensur unflätiger Sprache.

Via Play Store

Skype bringt Screensharing für mobile Apps

Im Lauf der letzten Monate hat Microsoft zusehends aufgebohrt – eine wichtige Funktion ist dabei die Möglichkeit, den Bildschirminhalt mit anderen zu teilen. Von kleinen Support-Anrufen im Freundeskreis bis hin zum Teilen von Folien während einer Präsentation sind viele Anwendungsfälle denkbar.

Bisher war diese Funktion ausschließlich der Desktop-Variante vorbehalten, jetzt rollt Microsoft das Feature auch für seine mobilen Apps aus.

Via Futurezone