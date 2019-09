In den heutigen Kurzmeldungen beschäftigen wir uns mit einem Deal zwischen dem Deutschen Bund und den Netzbetreibern, er soll den Ausbau von LTE sicher. Dazu kommen erste selbstfahrende Lkw-Tests der Daimler-Tochter Torc Robotics, eine neue Version von Microsoft To Do und erste mutmaßliche Fotos des Google Pixel 4.

LTE-Netzausbau – 99 Prozent bis Ende 2020

Während wir auf der IFA letzte Woche die Neuigkeiten im Hinblick auf den kommenden Mobilfunkstandard 5G gesehen haben, hat der Deutsche Bund jetzt ein neues Abkommen mit Mobilfunkanbietern abgeschlossen. Dieses sieht vor, dass 99 Prozent aller Haushalte bis Ende 2020 mit LTE versorgt sein sollen. Dabei geht es um die Anzahl der Haushalte, nicht um die Fläche des deutschen Bundesgebiets.

Dafür werden 1.400 neue Sendemasten erforderlich sein. Im Gegenzug dürfen die Mobilfunker die 5G-Lizenzen bis 2030 in Raten abbezahlen. Laut Berichten der Bundesnetzagentur haben nur 47 Prozent aller aktiven SIM-Karten bis Ende 2018 LTE genutzt.

Via Spiegel Online

Torc Robotics testet selbstfahrende Lkw

Daimler möchte gemeinsam mit dem US-Unternehmen Torc Robotics selbstfahrende Lkw auf die Straße bringen. In den USA beginnen jetzt auch die ersten Tests im öffentlichen Verkehr. Der Einsatz startet im Südwesten des Bundesstaats Virginia, teilte das Unternehmen gestern mit.

Bei den Tests steht hochautomatisiertes Fahren der Stufe 4 im Vordergrund. Dabei soll der Lkw einige Aufgaben im Fahrbetrieb selbst übernehmen können, ohne dass das Eingreifen eines Fahrers notwendig ist. In der ersten Phase werden die Fahrzeuge aber von zwei Fahrern begleitet.

Via Daimler

Microsoft To Do erscheint in Version 2.0

Gestern noch hatten wir die Meldung über die Absichten der Entwickler von Wunderlist, ihre App von Microsoft wieder zurückzukaufen – prompt gibt es jetzt auch ein großes Update von Microsoft To Do. Die App ist in Version 2.0 erschienen und bringt vor allem einen neuen Look mit. Auf fast allen Systemen gibt es jetzt den Darkmode, lediglich die iOS-Version hinkt noch etwas hinterher.

Der Vorteil von Microsoft To Do liegt vor allem an seiner Integration: Die Listen werden perfekt in alle anderen Microsoft-Anwendungen integriert. Dennoch gibt es nach wie vor einige Schwachstellen bzw. Features, die nicht implementiert sind, beispielsweise die Eingabe via „natürlicher Sprache“ oder die Integration in Browser und direkt in Betriebssysteme (wie z.B. dem iOS Sharesheet).

Via Microsoft

Leak soll oranges Pixel 4 zeigen

Seit einiger Zeit gibt es Gerüchte zum Google Pixel 4, demnach soll der Hersteller „bald“ neue Smartphones mit eigenem Design zeigen. Auf Weibo sind jetzt Fotos aufgetaucht, die ein mutmaßliches Pixel 4 in einem hellen aber matten Orange zeigen – vielleicht könnte Google es Koralle nennen?

Beide Modelle sollen über ein OLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 90 Hertz verfügen. Das kleinere Modell soll ein 5,7-Zoll-Display mitbringen, das größere eine Bilddiagonale von 6,3 Zoll. Als Prozessor gilt der Snapdragon 855 von Qualcomm als gesetzt.

Via Twittter