Unsere heutigen Kurzmeldungen beinhalten gleich zweimal Hardware von Apple, der Konzern hat gestern das MacBook Pro 16 angekündigt und den Verkaufsstart für den Mac Pro bekannt gegeben. Zusätzlich haben wir Neuigkeiten von Enpass und Twitch Studio für euch.

Apple veröffentlicht MacBook Pro 16

Das neue MacBook Pro 16 war schon lange ein fixes Thema in der Gerüchteküche, gestern hat Apple das neue Notebook dann endlich vorgestellt. Wie der Name bereits nahelegt, hat Apple an den Displayrändern gespart und verbaut jetzt ein 16-Zoll-Display im bisherigen Gehäuse des MacBook Pro 15 – dieses wird aus dem Programm genommen.

In Sachen Leistung kann das Modell in der Höchstausbaustufe mit einem Intel i9 der neunten Generation ausgestattet werden, maximal 64 GB RAM und 8 TB SSD können verbaut werden. Apple hat auch die Tastatur überarbeitet: Die ESC-Taste und die Pfeiltasten in umgekehrter T-Form sind zurück. Die Preise beginnen bei 2.699 Euro und gehen bis 7.139 Euro.

Via Apple Newsroom

Mac Pro und Pro Display XDR – Auslieferung am Dezember

In der Pressemitteilung zum MacBook Pro hat Apple auch indirekt eine Information zum Mac Pro und dem passenden Pro Display XDR abgegeben. Beide sollen ab Dezember vorbestellbar sein. Die Ankündigung fand bereits im Juni im Rahmen der WWDC 2019 statt.

“Apple hat heute ebenfalls bekannt gegeben, dass der neue Mac Pro, der weltweit beste Pro-Desktop, und das Apple Pro Display XDR, das weltweit beste Pro-Display, im Dezember erhältlich sein werden. Der Mac Pro wurde für maximale Leistung, Erweiterung und Konfigurierbarkeit entwickelt und verfügt über Xeon-Prozessoren der Workstation-Klasse mit bis zu 28 Kernen, ein leistungsstarkes Speichersystem mit einer riesigen Kapazität von 1,5 TB, acht PCIe-Erweiterungssteckplätze und eine Grafikarchitektur mit der leistungsfähigsten Grafikkarte der Welt. Pro Display XDR verfügt über ein 32″ Retina 6K Display mit P3 Farbraum und 10 Bit Farbe, 1.600 Nits Spitzenhelligkeit, 1.000.000:1 Kontrastverhältnis und einen superweiten Betrachtungswinkel, alles zu einem bahnbrechenden Preis.”

Via Apple Newsroom

Passwortmanager Enpass wechselt auf Abomodell

Abomodelle sind in Mode, gestern hat der Passwortmanager Enpass ebenfalls den Wechsel auf ein entsprechendes Modell bekannt gegeben. Bisher war die Anwendung als Einmalkauf je Plattform verfügbar. Positive Nachrichten gibt es für bestehende Käufer: Diese können ihre bisherige Version weiter nutzen und bleiben Premium-Nutzer.

“Gute Software kostet Geld und ein Abonnement hilft dem Entwickler und bietet dem Kunden zugleich einen konstanten Wert. Enpass erfordert als ein auf Online-Sicherheit fokussiertes Produkt eine umfangreiche Zusammenarbeit mit Sicherheitsexperten sowie regelmäßige Prüfungen durch Dritte, um eure Daten und deren Sicherheit zu schützen. Das Abonnement wird es uns ermöglichen, das Produkt fortlaufend an die Entwicklung der unterschiedlichen Plattformen anzupassen und gleichzeitig neue Funktionen und Funktionalitäten anzubieten.”

Via Enpass Blog

Twitch Studio startet in die Open Beta

Mit dem Twitch Studio möchte der Streaming-Dienst das Anbieten von Videos und die Einrichtung des eigenen Kanals deutlich vereinfachen. Neben vielen Anpassungsmöglichkeiten für den eigenen Auftritt gibt es auch umfangreiche Tutorials für die Einstellung der eigenen Kamera oder des Mikrofons.

Die neue Software wurde im August angekündigt, seit gestern ist die Open Beta am Start. Aktuell steht die Software nur für Windows zur Verfügung.

Via Twitch