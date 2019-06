In unseren heutigen Kurzmeldungen haben wir einige Nachrichten der großen Hersteller für euch. So plant Xiaomi einen weiteren Angriff auf den Markt der Fitnesstracker und kündigt das MiBand 4 an. Weniger zu feiern gibt es bei Amazon: Der Anbieter entscheidet sich für die Einstellung seines Essens-Lieferdienstes. Google muss sich neuen EU-Regularien unterwerfen und auch beim Samsung Galaxy Fold sieht es weiterhin schlecht aus, offenbar rückt das Release immer weiter in die Ferne.

Xiaomi stellt MiBand 4 vor

Mit dem MiBand hat der chinesische Hersteller Xiaomi einen günstigen und sehr beliebten Fitnesstracker im Angebot. Gestern wurde die nunmehr vierte Generation vorgestellt, sie bietet einige Verbesserungen. Leider sind einige davon nicht für den europäischen Markt relevant.

Das Highlight ist das neue OLED-Farbdisplay, es ist 40 Prozent größer als beim Vorgänger. Gleichzeitig wuchs auch der Akku, dieser Vorteil wird aber durch das neue Display wieder aufgewogen. Am Ende sollen wir bei einer Laufzeit von bis zu 20 Tagen landen. Mit an Bord ist die Möglichkeit, Schwimmtrainings aufzuzeichnen und ein Wecker. Neu ist außerdem ein Mikrofon für die Steuerung per Sprachassistent – diese Variante wird aber nur in China angeboten. Der Preis bleibt niedrig, umgerechnet sind es 25 Euro.

Via Smartdroid

Amazon stellt Restaurant-Lieferservice ein

Offenbar hat nicht nur Uber Probleme, seinen Restaurant-Lieferservice entsprechend zu monetarisieren. So hat auch Amazon seinen Service in London eingestellt und plant offenbar, das Angebot in den USA ebenfalls weitgehend zu beenden.

Enchiladas Suiza from Senor Moose Cafe in Seattle are hitting the spot today. pic.twitter.com/2FXMFjuH5z — Amazon Restaurants (@restaurants) June 9, 2019

„Viele der wenigen von dieser Entscheidung betroffenen Mitarbeiter haben bereits neue Rollen bei Amazon gefunden, andere werden individuell unterstützt, um eine neue Rolle innerhalb oder außerhalb des Unternehmens zu finden“, so die Sprecherin gegenüber GeekWire weiter.

Via GeekWire

Google startet Browser-Auswahl in Europa

Nach der Entscheidung der EU, Google würde seine marktbeherrschende Stellung ausnutzen, wird der Konzern jetzt zu einem ähnlichen Schritt gezwungen wie Microsoft seinerzeit. So soll dem Nutzer die Wahl für den Browser überlassen werden – das Gleiche gilt auch für die Auswahl der Suchmaschine.

Nutzer des Google Play Store erhalten jetzt zwei Bildschirme zur Auswahl der jeweiligen Dienste. Alternativen gibt es viele, so bietet Google Opera, Firefox und Puffin als Variante für den eigenen Chrome Browser an. Die Auswahl wird allen Nutzern nach dem nächsten Update präsentiert.

Via Bloomberg

Samsung Galaxy Fold – Start in den nächsten Wochen?

Samsung hat den Marktstart für das Samsung Galaxy Fold am 26. April nach Qualitätsproblemen verschoben. Damals kündigte der Konzern das Smartphone für „in den nächsten Wochen“ an, seitdem gibt es jedoch kein neues Startdatum. Einige Versandhändler werden bereits nervös und haben Vorbestellungen storniert.

Mittlerweile sind 45 Tage vergangen, jetzt meldet sich der Konzern wieder zu Wort und will „in den nächsten Wochen“ ein neues Startdatum ankündigen. Auch wenn der Hersteller an den passenden Stellen nachgebessert haben will, sieht es immer mehr nach dem nächsten persönlichen Waterloo für Samsung aus. Andere Hersteller dürften aber auch wenig Glück haben, noch gibt es kein faltbares Smartphone.

Via CNet