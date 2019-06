In Los Angeles begann gestern die weltgrößte Messe für Videospiele, dabei legte Microsoft einen fulminanten Auftakt hin. Neben neuen Services des Konzerns gab es auch einige indirekte Spiele-Ankündigungen. Bei Tesla gibt es nicht nur Upgrades, sondern jetzt auch Downgrades und bei Ikea soll Kunden geholfen werden, ihre Wohnungen wie in Fernsehserien einzurichten.

Xbox Game Pass offiziell vorgestellt

Microsoft hat seine Vorstellung mit einer Ankündigung für einen neuen Service eröffnet. Der Konzern bietet für seine Konsole unterschiedliche Abos an, diese werden jetzt im neuen Game Pass gebündelt.

Konkret werden vor allem Xbox Live Gold und der Xbox Game Pass verbunden. Der erste Dienst wird im Wesentlichen für Multiplayer-Gaming benötigt, zudem gibt es jeden Monat einige kostenlose Spiele. Der Game Pass hingegen bietet eine große Auswahl an, im Abo enthaltenen, Spielen.

Via Microsoft

Cyberpunk 2077 kommt im April 2020 mit Keanu Reeves

Seit langer Zeit warten wir auf den nächsten großen Blockbuster von CD Red, nach „The Witcher 3“ möchte sich das Studio nun neuen, futuristischen, Inhalten widmen. Dass die Entwickler an Cyberpunk 2077 arbeiten, wissen wir bereits lange – es mangelt aber an Details.

Gestern hat Microsoft die Katze aus dem Sack gelassen: In zehn Monaten soll es bereits soweit sein. Angesichts der Gerüchte rund um die nächste Konsolengeneration erscheint der Schritt wenig verwunderlich, CD Red muss sich beeilen, ehe die aktuelle Generation zum alten Eisen zählt. Am 16. April soll es nach aktueller Planung endlich soweit sein – und Keanu Reeves gibt es als Gaststar.

Via Gamestar

Tesla liefert Software-Downgrade für Model 3 aus

Seit einiger Zeit bietet Tesla auch die Standard-Variante des Model 3 an, viele Käufer erhielten aber die teurere Plus-Version. Der Grund: Technisch handelt es sich um dieselben Autos, der Autobauer limitiert diese aber per Software – und diese war für die Standard-Version offenbar noch nicht fertig.

Die downgegradeten Modelle verlieren einiges an Reichweite, es sind dann „nur“ noch 350 km statt 415. Ebenso fallen der eingebaute Musik-Streamingdienst, die Sitzheizung und das Navi mit Live-Verkehrsvisualisierung weg. Das Plus-Modell wäre eigentlich 5.700 Euro teurer als die Basisvariante.

Via Electrek

Ikea zeigt Real-Life Series

Kennt ihr das klassische Wohnzimmer der Simpsons? Wisst ihr noch, wie es bei den Friends zu Hause ausgesehen hat oder geht euch das Haus aus Stranger Things nicht mehr aus dem Kopf? Ikea hat jetzt eine neue Sonderseite mit Einkaufstipps für euch.

Auf der Seite greift das Möbelhaus bekannte Fernseh-Schauplätze auf und gibt in der Sammlung gleich die passenden Einrichtungstipp aus dem eigenen Möbelhaus. Aktuell gibt es drei Vorschläge: den „Room for families“, „Room for mates“ und „Room for everyone“.

Via Ikea