In unseren heutigen Kurzmeldungen haben wir jede Menge Software-Meldungen für euch. Zum einen gibt es gute Nachrichten seitens Microsoft für die Neuauflage von Edge, zum anderen eine neue All-in-One-Office-App für das Smartphone. Auch Adobe hat Neuigkeiten für das iPad: Gestern ist Photoshop für das Tablet gestartet. Abschließend gibt es außerdem neue Features bei Dropbox, das Transfer Feature wurde für alle Nutzer freigegeben.

Microsoft Edge Release Candidate erschienen

Alles neu bei Microsoft Edge: Vor einiger Zeit gab der Konzern bekannt, den Browser völlig neu aufstellen zu wollen. In Zukunft basiert Edge auch auf Googles Chromium-Open-Source-Projekt. Gestern wurde der erste Release-Candidate im Rahmen der Ignite Konferenz veröffentlicht.

Anlässlich der Neuaufstellung hat der Browser außerdem ein neues Logo spendiert bekommen, damit legt Microsoft auch optisch die Ursprünge im Internet Explorer vollkommen ab. Sofern alles nach Plan verläuft, soll Microsoft Edge dann am 15. Januar 2020 für alle veröffentlicht werden. Microsoft Edge ist sowohl für Windows als auch macOS verfügbar.

Via Microsoft

Microsoft veröffentlicht neue Office-App für Smartphones

Auch abseits des Browsers gibt es Neuigkeiten von Microsoft. Die neue Office Mobile App soll alle Anwendungen der Office-Suite in einer Anwendung bündeln. Bisher werden alle Applikationen als separate Downloads angeboten. Die Vorschauversion ist seit gestern verfügbar.

Microsoft beschreibt die Strategie selbst wie folgt:

“Die Office-App bietet eine einfache, integrierte Erfahrung, die die Tools, die Sie für die Arbeit auf einem mobilen Gerät benötigen, in den Vordergrund stellt. Zunächst haben wir die bestehenden mobilen Anwendungen von Word, Excel und PowerPoint in einer einzigen App zusammengefasst. Auf diese Weise werden alle Ihre Office-Dokumente an einem Ort zusammengeführt, der Wechsel zwischen mehreren Anwendungen entfällt und der Platzbedarf auf Ihrem Telefon im Vergleich zu mehreren installierten Anwendungen wird deutlich reduziert. Dann haben wir neue Funktionen hinzugefügt, die die Stärken mobiler Geräte wie der Kamera nutzen, damit Sie Inhalte auf einzigartige Weise mobil erstellen können. Schließlich haben wir einen neuen Aktionsbereich hinzugefügt, der Ihnen hilft, viele der üblichen mobilen Aufgaben zu erledigen, die Sie benötigen, um alles von einem Ort aus zu erledigen.”

Adobe veröffentlicht Photoshop für das iPad

Vergangenes Jahr im Oktober gaben Apple und Adobe eine Partnerschaft bekannt. So kündigte Adobe Photoshop für das Tablet von Apple an. Seither war es eher still um das Thema, gestern wurde die Anwendung dann aber endgültig veröffentlicht. Bisher ist der Fotoeditor bei Weitem nicht fertig, der Hersteller möchte in den nächsten Monaten noch Funktionen nachrüsten.

Der erste Monat ist kostenlos, danach werden 10,99 Euro je Monat fällig. Nutzer eines Adobe CC-Abos werden nicht zusätzlich zur Kasse gebeten. Die App benötigt mindestens iPadOS 13.1, eine App für iOS gibt es nicht.

Via Adobe

Dropbox Transfer für alle freigegeben

Seit dem Sommer im Beta-Test, jetzt für alle Nutzer verfügbar: Dropbox hat gestern Dropbox Share für alle Nutzer freigegeben. Mit dem neuen Service sollen große Dateien übertragen werden können – auch an Kunden, die keinen eigenen Dropbox Account besitzen. Leider gibt es einige Einschränkungen: Free-Nutzer können nur Dateien mit maximal 100 MB Größe versenden, Plus- oder Business-Standard-Kunden Dateien mit maximal 2 GB Größe.

Auf Wunsch könnt ihr den Versand auch mit einem Passwort schützen, ebenso könnt ihr eine „Gültigkeitsdauer“ vergeben. Außerdem gibt es eine Download-Statistik.

Via Dropbox