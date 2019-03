Alles Apple oder was? Nein, natürlich nicht. Auch wenn gefühlt die ganze Medienwelt gestern in Richtung Steve Jobs Theater geblickt hat, gibt es auch einige andere Themen, die wir für berichtenswert erachten. In unserem neuen Format möchte ich kurz und knackig darauf eingehen. Während auf der Pwn2Own-Konferenz wieder einfach alles gehackt wird, träumen Videospiel-Fans von neuen Konsolen von Nintendo. Indes gibt es Kritik an dem Speicherort für Bodycam-Aufnahmen und in Österreich werden die ersten Anbieter für 5G-Technik ausgewählt.

Pwn2Own – Tesla Model 3 gehackt

Am dritten Tag des Hackerwettbewerbs wandten sich die Sicherheitsforscher interessanter Hardware zu – so wurde auch das Tesla Model 3 gehackt. Ein Fehler im Browser erlaubte es, Code in die Firmware des Fahrzeugs einzuschleusen. Als Beweis ließen die Hacker eine Nachricht auf dem Display anzeigen.

Via Zero Day Initiative

Nintendo soll an zwei neuen Switch-Modellen arbeiten

Angeblich arbeitet Nintendo an zwei neuen Modellen der Nintendo Switch. Demnach soll es eine günstigere Variante geben, die ohne Vibrationsmotoren auskommt, ebenso sollen die Joy-Con-Controller nicht abnehmbar sein. Die zweite Variante soll eine Art Pro-Ausführung werden und über einen stärkeren Prozessor verfügen.

Via Wall Street Journal

Bodycam-Aufnahmen landen in Amazon Cloud

Der Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Ulrich Kelber von der SPD, übt scharfe Kritik an der deutschen Polizei. Ihm zufolge werden die Aufnahmen von Bodycams auf Servern von Amazon gespeichert. Dementsprechend bestehen seinerseits massive Datenschutzbedenken. Laut Innenministerium werden die Server nach deutschem Recht auf deutschen Servern gespeichert.

Via NOZ

Nokia baut 5G-Netz für A1 in Österreich

Nach wie vor sieht sich Huawei mit schweren Vorwürfen seitens der US-Regierung konfrontiert, die USA versucht weiterhin, Netzbetreiber in anderen Ländern bei der Entscheidung für 5G-Ausrüster zu beeinflussen. In Österreich gibt es jetzt eine Entscheidung – Nokia soll hier die Komponenten liefern. Generell ist der Markt aber segmentiert, T-Mobile setzt auf Huawei, der Provider 3 auf ZTE.

Via Der Standard