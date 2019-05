Aktuell geben einige Hersteller auf der Computex in Taipeh einen Ausblick auf ihre kommenden Pläne und Produkte, so zeigen nach Asus auch Lenovo und Razer neue Notebooks. ARM hingegen gibt einen Ausblick auf seine kommenden Prozessoren und Fans von McDonald’s dürfen sich über eine bundesweite Ausweitung der App freuen.

ARM stellt Cortex A77 und Mali G77 vor

Der Designer für mobile Prozessoren ARM hat gestern ein neues Referenzdesign vorgestellt, die Designs des Herstellers werden von vielen Smartphone-Fertigern als Grundlage für ihre Hardware genutzt. Die neue Recheneinheit trägt den Namen Cortex A77, die Grafikeinheit Mali G77.

Die neuen Chips sollen eine spürbare Verbesserung in Sachen Leistung bringen. Im Bereich der CPU sollen es sogar 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr sein. Zudem werden beide Chips erheblich effizienter sein und mehr Leistung im Bereich Machine Learning bieten.

Via ARMCommunity

Lenovo kündigt Snapdragon-Notebook mit 5G-Modem an

Unter dem Titel “Project Limitless” zeigt der Notebook-Hersteller Lenovo auf der Computex ein neues Notebook. Es setzt auf den Snapdragon 8cx, dazu kommt das Multimode-Modem X55. Eine konkrete Produktankündigung oder gar einen Preis gibt es leider nicht. Erste Geräte werden für Anfang 2020 erwartet.

„Mit echtem 5G in einem PC dreht sich alles darum, das Verlangen der Nutzer nach mehr Geschwindigkeit zu befriedigen“, so Lenovo-Manager Johnson Jia. „Das bedeutet schnellere Dateitransfers und Streaming in 4K, 8K und sogar AR/VR; schnellere Videochats unterwegs in höherer Qualität; selbst schnellere Bildschirmaktualisierungen bei mobilem Gaming. Wenn wir von unbegrenzter Konnektivität reden, dann meinen wir das. 5G-PC-Nutzer rund um die Welt werden Zeit sparen, produktiv bleiben oder jederzeit und von fast überall Online-Entertainment genießen.“

Via Qualcomm

Razer stellt Blade Studio Edition vor

Der vor allem durch Gaming-Zubehör bekannte Hersteller greift jetzt mit seinen Notebooks nach professionellen Anwendern. Die neuen Notebooks der Blade Studio Edition sollen vor allem durch ihre Leistung punkten. Das gilt vor allem für den Bereich Grafik, hier sind Konfigurationen mit einer Nvidia Quadro RTX 5000 möglich.

Auch hier gibt es leider kaum Informationen, was das konkrete Release betrifft. Weder Preise noch ein Datum wurden auf der Computex bekannt gegeben, es soll aber noch dieses Jahr soweit sein.

Via Razer

McDonald’s – Mobile Order & Pay jetzt bundesweit verfügbar

Gute Nachrichten für alle Fastfood-Fans: Die Funktion Mobile Order & Pay ist bei McDonald’s jetzt in ganz Deutschland verfügbar. Damit können Gäste in etwa 980 Restaurants ihre Bestellungen direkt über das Smartphone aufgeben und auch gleich bezahlen. Im Restaurant angekommen könnt ihr eure Bestellung direkt beim Counter entgegennehmen.

Gezahlt wird per Kreditkarte, diese muss in der App hinterlegt sein. Die Bestellungen sind in der App anpassbar, so könnt ihr dort auch Sonderwünsche für eure Burger abgeben.

Via McDonald’s Deutschland