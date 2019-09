In unseren heutigen Kurzmeldungen beschäftigen wir uns mit einer Möglichkeit, den Glasfaser-Ausbau in Deutschland zu beschleunigen und dem neuen Alexa News-Stream. Dazu kommt eine Meldung zum Start der Beta-Phase bei EA Project Atlas und Neuigkeiten an der Firmenspitze von Alibaba.

Bundesverkehrsministerium will Oberleitungen für Glasfaser ermöglichen

Deutsche Normen in Ehren – so manche Bestimmung dürfte sich negativ auf das Thema Fortschritt auswirken. Gerade beim Netzausbau hinkt Deutschland mittlerweile durchaus hinterher, ein Grund könnten die Bauvorschriften sein. Andere Länder nehmen es da weniger genau und verlegen Glasfaserkabel kreativ oberirdisch.

Das Bundesverkehrsministerium will hier neue Wege ermöglichen. Eine neue Novelle des Telekommunikationsgesetzes soll jetzt Micro- und Minitrenchin erlauben, ebenso soll das Verlegen von überirdischen Glasfaserkabeln erlaubt werden. „Wir machen alles in dem Bereich, was möglich ist. Wir wollen wirklich Hürden abbauen“, betonte Steffen Bilger, Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium.

Via Gigabit Symposium

Amazon Alexa News-Stream – neues Feature ermöglicht längere Nachrichten

Seit einiger Zeit verfügt Amazon Alexa über die Funktion der „täglichen Zusammenfassung“. Im Rahmen dieser Funktion können Nutzer unterschiedliche kurze Inhalte abonnieren, beispielsweise auch unseren Podcast. Der neue News-Stream ermöglicht es Anbietern jetzt längere Inhalte auszuspielen, wenn der Nutzer nach Nachrichten fragt.

Zu den Startpartnern zählen GALA, n-tv, Spiegel, Sportschau oder Tagesschau – der Nutzer kann aktiv durch die angesagten Inhalte navigieren und so auch Stories überspringen. Die Funktion steht ebenfalls für den Echo Show und Echo Spot zur Verfügung und zeigt – sofern verfügbar – Videoinhalte an. Seit April ist die Funktion bereits in den USA verfügbar.

Via Techcrunch

Project Atlas – Cloud Gaming von EA startet Testphase

Cloud Gaming ist aktuell in aller Munde, neben Google mit Stadia möchte auch Eletronic Arts hier ein eigenes Angebot starten. Es hört auf den Namen Project Atlas, der große Publisher beginnt jetzt mit der Testphase. Ihr könnt euch hier für die Beta anmelden, anschließend müsst ihr euch als Community-Playtester bewerben.

Im Laufe des Tests könnt ihr auf FIFA 19, Titanfall 2, Need for Speed Rivals und Unravel zugreifen. Der Publisher möchte nicht nur die Belastbarkeit seiner Server testen, mit Atlas soll ebenso Cross-Plattform-Gaming möglich sein.

Via EA

Alibaba Chef Jack Ma zieht sich zurück

Jack Ma, der Chef von Alibaba, zieht sich frühzeitig von der Firmenspitze zurück. Pünktlich zu seinem 55. Geburtstag übergibt er seine Tätigkeiten an seinen Stellvertreter Daniel Zhang. Ma gründete Alibaba vor über 20 Jahren und hat den chinesischen Online-Handel damit maßgeblich geprägt, er gilt als der reichste Mann Chinas.

Alibaba ist inzwischen ähnlich wie Amazon in vielen unterschiedlichen Branchen aktiv, der Konzern beschäftigt mehr als 100.000 Menschen. Laut Bloomberg liegt der Börsenwert des Konzerns bei 452 Milliarden US-Dollar.

Via Kurier.at