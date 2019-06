Heute haben wir einen bunten Strauß an Themen für euch in den Kurzmeldungen. Zwei davon beschäftigen sich mit dem Thema Mobilität, so haben wir endlich einen Preis für den Peugeot e-208, aber auch im ÖPNV gibt es Neuerungen. In Mainz sollen bald autonome Kleinbusse in den Regelbetrieb übernommen werden. Gute News gibt es auch für Kinofans auf Facebook: Bald sollt ihr dort Kinotickets direkt kaufen können. Weniger gut sind die Nachrichten für Mitarbeiter bei den Amazon Game Studios, der Internetriese stellt einige Spiele ein und entlässt Personal.

Peugeot gibt Preis für e-208 bekannt

Peugeut startet die Bestellungen für den neuen e-208 und gibt damit endlich auch den Preis für das Fahrzeug bekannt. Los geht es ab 30.450 Euro, im Vergleich dazu: Die Variante mit Verbrennungsmotor beginnt bei 15.490 Euro. Die Auslieferung soll bereits Ende des Jahres starten.

Die Elektrovariante schafft es auf 136 PS Leistung, im Sport-Modus beschleunigt der Wagen in 8,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Laut WLTP soll die Reichweite bei 340 km liegen, die Batterie fasst 50 kWh.

Via Peugeot

Facebook verkauft bald Kinotickets

DeinKinoticket.de und Facebook gehen eine Kooperation ein – ab sofort können Filmfans so direkt passende Vorstellungen suchen und ihre Tickets über die Plattform buchen. Wer sich noch unschlüssig ist, kann sich außerdem direkt die passenden Trailer ansehen.

Exklusiver Partner in Deutschland ist DeinKinoticket.de: „Von Beginn an ist es das Ziel von DeinKinoticket.de, den Prozess des Ticketkaufs so einfach und leicht zugänglich wie möglich zu gestalten. Wir freuen uns, dieses Bestreben durch unsere Partnerschaft mit Facebook weiter voranzutreiben. Dadurch werden die Möglichkeiten zum einfachen und schnellen Kauf von Kinotickets enorm erweitert.“ – Joe Fuhrmann, Geschäftsführer von DeinKinoticket.de.

Via Facebook Newsroom

Amazon Game Studios entlässt Mitarbeiter

Während die Games-Branche letzte Woche auf der E3 eine große Ankündigung nach der anderen feierte, gibt es schlechte Nachrichten bei den Amazon Game Studios. Überraschend scheint der Konzern sein Engagement in dieser Richtung zurückfahren zu wollen – so wurden dutzende Entwickler jetzt entlassen.

Das Studio wurde 2012 gegründet, mittlerweile entwickelt der Konzern sogar seine eigene, auf der CryEngine beruhende, Grafikengine. New Worlds und Crucible sollen weiter entwickelt werden, andere Projekte wurden offenbar eingestellt.

Via Kotaku

Drei autonome Busse für Mainz

Offenbar waren die ersten Tests vergangenes Jahr positiv: Mainz möchte jetzt drei elektrische, autonome Kleinbusse in den Regelbetrieb übernehmen. Die Busse stammen vom französischen Hersteller Navya und wurden entlang des Rheinufers getestet, mehrere tausend Menschen sollen so befördert worden sein.

Wo die Fahrzeuge tätig sein sollen, ist indes unklar. Es ist davon auszugehen, dass eher Außenbezirke oder Zubringerstraßen damit bedient werden.

Via Heise