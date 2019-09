In unseren heutigen Kurzmeldungen haben wir endlich eine Ankündigung für das kommende Pixel-Event für euch. Außerdem dürfen uns – ja, auch in Deutschland – auf neue Smartphones von Xiaomi freuen und haben eine interessante Meldung aus dem Apple-Aufsichtsrat für euch.

Google Pixel Event am 15. Oktober

Während sich die Leaks rund um ein neues Pixel 4 überschlagen, war Google in den letzten Wochen eher schweigsam, was eine Ankündigung betrifft. Obwohl der Konzern bereits im Juni ein neues Gerät erwähnt hat, müssen wir bis jetzt auf eine Vorstellung warten.

Immerhin haben wir jetzt ein Datum: Google wird am 15. Oktober ein Event abhalten. Es findet in New York statt und es wird auch einen Livestream geben. Neben dem Pixel 4 und Pixel 4 XL gibt es außerdem Gerüchte rund um einen neuen Home Mini.

Via YouTube

Xiaomi bringt neue 5G-Smartphones

Noch etwas früher als Google wird auch Xiaomi neue Hardware ankündigen. Am 24. September möchte der Hersteller neue Smartphones in China vorstellen, dies kündigt der Konzern mit einigen Teasern auf Weibo an. Das Mi 9 Pro 5G soll auf moderne Technik und Mi Charge Turbo Wireless setzen, dazu erwarten wir eine 5G-Variante des Mi Mix.

In Deutschland gibt es ebenfalls neue Hardware, dort kündigt der Konzern das Mi 9 Lite an. Ab 20. September startet die Vorbestellung, der Preis für das Mittelklassegerät liegt bei 319 Euro.

Via Xiaomi

Bob Iger verlässt Apple-Aufsichtsrat

Wenn Freunde zu Konkurrenten werden: Apple gibt bekannt, das Disney-CEO Bob Iger den Aufsichtsrat von Apple verlassen hat. Die Ankündigung geschieht zeitnah zur Bekanntgabe des Startdatums für Apple TV+, der neue Streamingdienst von Apple.

Anfang November startet Apple seinen neuen Streamingservice, auch Disney startet Disney Plus noch diesen Herbst / Winter. Die beiden Konzerne sind damit auf diesem Markt Konkurrenten. Auf diesen Umstand dürfte auch Igers Rücktritt zurückzuführen sein.

Via TheVerge