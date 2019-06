Kurzmeldungen: Raspberry Pi 4, IMDb TV in Europa und Apple Betas

Unsere heutigen Kurzmeldungen bestehen aus einem bunten Strauß Hardware, Software und Services. Den Anfang mach der neue Raspberry Pi, gestern wurde die vierte Version vorgestellt. Gute Nachrichten gibt es für IMDb TV, der Amazon-Dienst soll noch dieses Jahr in Europa starten. Bei Apple gehört den Mutigen die Welt: Gestern ist die Public Beta der kommenden Betriebssystemgeneration gestartet.

Raspberry Pi 4 – viel Leistung für wenig Geld

Die Raspberry Pi Foundation hat gestern überraschend die vierte Version ihres beliebten Mini-Rechners vorgestellt. Die neue Version bietet deutlich bessere Leistung in allen Bereichen. Als Prozessor kommt ein Broadcom BCM2711 zum Einsatz, dazu kommen bis zu 4 GB Arbeitsspeicher.

Weg von der Technik, hin zu den Anwendungsfällen. Der neue Raspberry kann gleich bis zu zwei Displays mit 4K Auflösung ansteuern. Dank zwei USB 3.0 Buchsen ist der Rechner auch für I/O-lastige Projekte denkbar.

Via Raspberry Pi Foundation

IMDb TV kommt 2019 nach Europa

IMDb TV – früher IMDb Freedrive genannt – ist ein kostenloser Streamingdienst aus dem Hause Amazon. Der Service finanziert sich ausschließlich über Werbung und war bisher nur in den USA verfügbar. Amazon teilte gestern mit, den Service dieses Jahr noch in Europa verfügbar machen zu wollen.

Ein genaues Datum gibt es leider noch nicht. In den USA werden dort bekannte Kinofilme der letzten Jahre angeboten – von Drive bis hin zu Last Samurai. Das Serienangebot umfasst US-Reality-Serien wie The Bachelor, hat aber auch große Titel wie Fringe zu bieten.

Via Heise

Apple veröffentlicht iOS 13, iPadOS 13, macOS Catalina und tvOS 13 Beta

Früher als erwartet hat Apple gestern die erste Public Beta für alle – für den Herbst angekündigten – Betriebssysteme veröffentlicht. Angekündigt wurden die neuen Versionen vor drei Wochen im Rahmen der WWDC, Apples Entwicklerkonferenz.

Wirklich alle Betriebssysteme? Nein – watchOS bleibt wie gewohnt außen vor. Es handelt sich dabei offenbar um die „gefährlichste“ Beta, Apple hat damit letztes Jahr auch einige Apple Watches unabsichtlich per Software unbrauchbar gemacht. Es ist die einzige Plattform, auf der ein „Weg zurück“ nicht vorgesehen ist.

Via MacStories