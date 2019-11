Der Singles Day ist längst kein asiatischer Verkaufstag mehr, auch hierzulande gab es viele Angebote. In unseren Kurzmeldungen berichten wir über den Verkaufsrekord von Alibaba, einen neuen OLED-Monitor von Eizo, den Verkaufsstart der Freebuds 3 von Huawei und den neuen Anführer der Effizienzwertung bei E-Autos.

Alibaba erzielt Rekord beim Singles Day

Schon vor Ende des Singles Day konnte der Onlinehändler Alibaba einen Verkaufsrekord vermelden. Nach 16 Stunden wurde bereits der Vorjahresumsatz übertroffen, dieser lag bei etwa 27 Milliarden US-Dollar. Besonders beeindruckend war der Start: Waren im Wert von einer Milliarde US-Dollar wurden innerhalb von 2 Minuten nach dem Start verkauft.

Der Grund liegt hier auf der Hand: Die Angebote sind bereits seit Tagen ersichtlich und konnten in den Warenkorb gelegt werden. Auf die Aktionspreise musste dann aber bis heute gewartet werden. Der Singles Day an sich stammt aus China, er wurde von Studenten als eine Art Anti-Valentinstag gefeiert. Alibaba begann 2009 damit, an diesem Tag hohe Rabatte auf sein Sortiment einzuräumen.

Via Techcrunch

Eizo bringt 22 Zoll OLED-Monitor

Eizo hat gestern seinen ersten OLED-Monitor angekündigt, der Foris Nova kommt mit einer Bildschirmdiagonale von 21,6 Zoll. Die Auflösung liegt bei 3.840 x 2.160 Bildpunkten, daraus resultiert eine Pixeldichte von 204 ppi. Das 60-Hz-Display unterstützt neben HDR10 auch HLG. Die maximale Helligkeit liegt bei 330 Candela.

Der Monitor ist bei Markteinführung auf 500 Stück limitiert. Ab Ende November soll der Foris Nova für knapp 5.000 Euro erhältlich sein.

Via Eizo

Freebuds 3 – Verkaufsstart am 18. November

True Wireless Kopfhörer mit ANC können nicht nur Apple und Sony – Huawei hat heute den Verkaufsstart für seine Lösung bekannt gegeben. Die Freebuds 3 sollen am 18. November zu einem Preis von 179 Euro in den Handel kommen.

Im Unterschied zu den AirPods Pro sollen die Kopfhörer von Huawei den Gehörgang nicht komplett abschließen. Wie sich das auf die Geräuschunterdrückung auswirken wird, werden die ersten Tests zeigen. Umgebungsgeräusche sollen um bis zu 15 Dezibel abgeschwächt werden, Windgeräusche bis 20 km/h gar völlig ausgeblendet.

Via Huawei

Tesla Model 3 führt Effizienzwertung an

Seit fast drei Jahren führt der Hyundai Ioniq die Effizienzwertung der US-Umweltschutzbehörde EPA an, jetzt hat Tesla mit dem Model 3 den Spitzenplatz für sich behauptet. Grund dafür ist nicht nur die Effizienzsteigerung bei Tesla, sondern auch die Designänderung beim Ioniq.

Das Tesla Model 3 Standard Range schaffte es im Test auf 402 Kilometer Reichweite. Umgerechnet schafft es das Model 3 damit, mit einer Gallone Benzin fast 230 km zu fahren. In Litern wären dies 1,7 Liter Benzin auf 100 Kilometer. So sollen die jährlichen Ladekosten im EPA-Test bei 450 bis 500 US-Dollar liegen.

Via Electrek