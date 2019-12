In unseren heutigen Kurzmeldungen haben wir gleich zwei Meldungen zum Thema Elektromobilität für euch. Weniger gut sieht es dabei leider bei Sono Motors aus, bessere Neuigkeiten gibt es seitens BMW. Neues gibt es auch bezüglich der Playstation 5, dazu kommen neue Tools bei Facebook.

Sono Motors – Produktion verschoben, neues Geld aus Crowdfunding

Dem deutschen Elektroauto-Start-up Sono Motors ist das Geld ausgegangen. Die Verhandlung mit internationalen Investoren scheint weniger gut verlaufen zu sein, der Konzern benötigt jetzt 50 Millionen Euro bis zum Ende des Jahres. Dafür wird es wieder ein Crowdfunding geben.

Leider gibt es auch schlechte Nachrichten für alle, die das Auto bereits vorbestellt haben. Der Sion sollte eigentlich mit dem zweiten Halbjahr 2020 starten, jetzt wird von einem Marktstart im Jahr 2022 gesprochen. Es ist eine weitere Verschiebung, ursprünglich war der Produktionsstart bereits für 2020 geplant.

Via Sono Motors

iNext – BMW stellt Werk in Dingolfing um

Kommen wir zu großen Autoherstellern – wenn diesen aktuell eines nicht ausgeht, dann ist es Geld. So hat BMW gestern den Umbau des Werks in Dingolfing bekannt gegeben, das Werk soll für 400 Millionen Euro umgerüstet werden. Ab dem Jahr 2021 soll dort dann der iNext in Serie gehen.

In dem umgebauten Werk sollen aber nicht nur vollelektrische Modelle produziert werden, es sollen auch Plug-in-Hybride und Modelle mit Verbrennungsmotor „im jeweils nachgefragten Mix auf einem Band“ produziert werden. „Wir sind überzeugt, dass es in den nächsten Jahren weltweit nicht die eine Lösung für alle Mobilitätsanforderungen unserer Kunden geben wird“, so Milan Nedeljkovic, Vorstand der BMW AG für Produktion. „Vielmehr erwarten wir einen Mix aus unterschiedlichen Antriebsformen.“

Via Heise

Sony Playstation 5 – Bild der Entwicklerversion veröffentlicht

Seit vielen Monaten gibt es Gerüchte rund um die Playstation 5, Publisher sollen bereits vor einiger Zeit ihre Entwicklerkits erhalten haben. Jetzt gibt es das erste Foto, dessen Echtheit gegenüber The Verge auch bereits bestätigt wurde. Es gleicht vielen bereits veröffentlichten Mockups.

Auf dem Bild ist ein großer v-förmiger Kühler auf der Oberseite der Konsole zu erkennen. Bereits seit einigen Monaten gibt es Details zu den Innereien – Sony setzt auf eine SSD, dazu kommt ein Acht-Kern-Prozessor von AMD. Wie die finale Version aussehen soll, ist weiterhin unklar. Wir rechnen mit einem Release Ende 2020.

Via Twitter

Facebook veröffentlicht Tool zur Übertragung von Fotos – zu Google Fotos

Überraschende, gewollte Offenheit seitens Facebook: Das soziale Netzwerk hat gestern ein Tool zum Übertragen von Fotos veröffentlicht. Nutzer können ihre Facebook-Alben damit direkt an Google Fotos übertragen.

„Seit fast einem Jahrzehnt ermöglichen wir es Menschen, ihre Informationen von Facebook herunterzuladen“, erklärt Steve Satterfield, Director of Privacy and Public Policy bei Facebook. „Das Fototransfer-Tool, mit dessen Einführung wir heute beginnen, basiert auf Code, der durch unsere Teilnahme am Open-Source-Datentransferprojekt entwickelt wurde.“ An dem Datenübertragungsprojekt nehmen auch Konzerne wie Apple, Microsoft oder Twitter teil, aktuell wird das Tool in Irland getestet.

Via TheVerge