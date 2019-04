Während sich Spotify über einen Meilenstein in puncto zahlende Nutzer freuen darf, gibt es in Deutschland erste große Erfolge in Richtung 5G. Bei Tesla gibt es weiterhin gemischte Meldungen – so dürfen sich Fans des Roadster freuen, während sich die Logistikbranche auf längere Wartezeiten bezüglich des Semi einstellen muss.

Spotify mit über 100 Millionen zahlenden Kunden

Der Musikstreamingdienst Spotify hat seine Quartalszahlen bekannt gegeben und es gibt Grund zu feiern. Mittlerweile liegt die Anzahl der zahlenden Abonnenten bei über 100 Millionen, damit behält der Anbieter klar die Krone im Musik-Streaming-Markt.

Der Dienst kann generell 217 Millionen Kunden verzeichnen, der Rest entfällt auf Nutzer des kostenlosen Angebots. Leider reicht all das nicht für schwarze Zahlen, so muss der Konzern 47 Millionen Euro Verlust vermelden.

Via Spotify

5G Broadcast soll DVB-T2 ablösen

In Bayern gibt es die ersten erfolgreichen Tests in Bezug auf Fernsehen über 5G. Während die Auktion in Deutschland immer noch läuft, gibt sich der bayrische Rundfunk schon kämpferisch. Ab 2027 soll damit DVB-T2 abgelöst werden.

“Der Rundfunk soll sich frühzeitig in die Standardisierung von 5G einbringen und die Weichen auch für eine zukünftige Verfügbarkeit der bestehenden UHF-Frequenzen für 5G Broadcast stellen. Bis 2030 bleiben diese Frequenzblöcke für die terrestrische, digitale Fernsehversorgung mittels DVB-T2 in Benutzung.”, so Helwin Lesch beim Magazin InfoDigital.

Via InfoDigital

Tesla Roadster mit über 1.000 km Reichweite

Vergangene Wochen durfte ich über die neuen Motoroptionen beim Tesla Model S und Model X berichten, gestern war das auch Thema im Podcast. Wie sich herausstellt, profitiert davon auch der Roadster 2, Musk beantwortete die Frage in einem Tweet.

Range will be above 1000km — Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2019

So soll der Sportwagen in 1,9 Sekunden von 0 auf 60 Meilen je Stunde beschleunigen. Trotz allem soll die Reichweite des ab 2020 gebauten Wagens bei über 1.000 km liegen.

Tesla Semi verschiebt sich weiter

Schlechte Nachrichten gibt es aber für die Logistikbranche: Der Tesla Semi, der elektrische Lkw des Fahrzeugbauers, verschiebt sich weiter. Das Fahrzeug wurde bereits 2017 angekündigt, soll aber erst nächstes Jahr verfügbar sein. Insgesamt sollen 100.000 Tesla Semi pro Jahr produziert werden.

Tesla Semi delivering Tesla cars pic.twitter.com/ttEpcW5d8G — Elon Musk (@elonmusk) March 30, 2019

Jerome Guillen, Teslas Automotive-Präsident und Leiter des Truck-Programms, sagt dazu: “Im nächsten Jahr wird die Produktion beginnen. Wir sind darüber sehr glücklich. Wir testen die Trucks mit erstaunlichem Erfolg”.

Via Electrek