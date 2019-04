In unseren heutigen Kurzmeldungen haben wir einen ganz bunten Strauß an Themen für euch. In der Schweiz darf sich Tesla über gute Verkäufe freuen, Fans von interaktiven Serien bekommen bald Nachschub auf YouTube und Kinofreunde bekommen bald die weltweit größte Leinwand in Deutschland geboten. Schlechte Nachrichten? Gibt es leider auch, Netflix schraubt wieder an seinen Preisen.

Tesla Platz 1 in der Zulassungsstatistik

Die Schweiz zeigt uns nicht nur in Sachen 5G, wie das mit dem Fortschritt geht, auch die Zulassungsstatistik bei Autos gibt uns Grund zur Freude. Dort setzt sich erstmals ein Elektroauto auf Platz 1 der Liste – konkret ist es der Tesla Model 3.

Konkret wurden seit Ende Februar 1.317 neue Model 3 zugelassen, damit konnte der Konzern im ersten Quartal dieses Jahres mehr Autos als im kompletten Vorjahr verkaufen.

YouTube bringt eigene interaktive Serien

Interaktive Serien liegen voll im Trend, nach Bandersnatch bringt Netflix jetzt auch You vs. Wild. Offensichtlich sind derartige Inhalte auch für Google interessant, der Konzern möchte jetzt auf YouTube eigene Inhalte in dieser Richtung anbieten. Der Konzern hat dafür einen eigenen Geschäftsbereich gebildet.

Worum es bei den eigenen Inhalten gehen soll, ist noch unklar, wichtig ist vor allem die “Interaktion mit dem Zuschauer”. Der Schritt ist etwas überraschend, nachdem der Konzern kürzlich bekannt gegeben hatte, sich mit seinen Inhalten wieder stärker auf Musik konzentrieren zu wollen.

Via The Verge

IMAX: Größte Kino-Leinwand der Welt soll in Deutschland aufgebaut werden

Die Lochmann Filmtheaterbetriebe und IMAX wollen in Deutschland die größte Kinoleinwand der Welt aufbauen. Wo? Neben dem Traumpalast in Leonberg. Die Leinwand soll eine Breite von rund 38 Metern bieten.

Auch sonst gibt es Technik vom Feinsten: Laser-Projektion mit 4K-Auflösung und 12-Kanal-Soundtechnik.

Via Heise

Netflix erhöht Preise in den USA

Der Streaminganbieter Netflix erhöht jetzt auch für Bestandskunden die Preise, vorerst aber nur in den USA. Die Abos werden um ein bis zwei US-Dollar je Monat teurer. Die neuen Preise gestalten sich wie folgt:

Basis-Abo für 8,99 statt 7,99 US-Dollar

Standard-Abo für 12,99 statt 10,99 US-Dollar

Premium-Abo für 15,99 statt 13,99 US-Dollar

Laut Interview mit CNBC möchte der Konzern das zusätzliche Geld in weitere Eigenproduktionen stecken. Außerdem soll das Geld helfen, um mit der neuen Konkurrenz von Apple und Disney mithalten zu können.

Via CNBC