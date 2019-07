Kurzmeldungen: Tinder umgeht Google, Android Auto verschwindet und wir feiern 50 Jahre Mondlandung

Wir wünschen euch einen fröhlichen Montagmorgen! Am vergangenen Wochenende feierte die Welt den 50. Jahrestag der Mondlandung, Tinder hat einen Weg gefunden, um die Provision des Google Play Store zu umgehen und bei manchen Nutzern ist Android Auto plötzlich aus dem App-Drawer veschwunden.

Tinder umgeht Google, um für In-App-Käufe keine Provision zahlen zu müssen

Der Tinder-Mutterkonzern Match Group ist nun ein weiterer hochkarätiger App-Entwickler, der sich gegen Google und dessen Provision stellt, die für alle Transaktionen im Play Store fällig wird. Um der Provision in Höhe von 30 Prozent aus dem Weg zu gehen, fordert Tinder seine Nutzer nun dazu auf, beim In-App-Kauf von Abonnements wie Tinder Gold und Tinder Plus, direkt per Kreditkarte zu bezahlen, so Bloomberg unter Berufung auf neue Untersuchungen des Macquarie-Analysten Ben Schachter.

Android Auto verschwindet nach dem Update auf Android Q Beta 5 bei manchen Nutzern aus dem App-Drawer

Auf der Google IO stellte Google mit dem Assisted Driving-Modus ein deutlich überarbeitetes Android Auto vor. Im aktuellen Update zeichnen sich nun die ersten Fortschritte bei der Entwicklung ab.

Besitzer des Pixel und Pixel 2 mit Android Pie oder Android Q Beta 5 werden feststellen, dass Google die Android Auto-App aus dem App-Drawer entfernt hat. Zum Glück wurde die Anwendung aber nicht ganz vom Gerät entfernt. Stattdessen startet sie nun automatisch, sobald sich das Gerät per Bluetooth mit dem Fahrzeug verbindet.

Die Welt feiert den 50. Jahrestag der Mondlandung

Vergangenes Wochenende ging es im Internet vor allem um ein Thema: den 50. Jahrestag der ersten Mondlandung. Eine der interessantesten Storys handelte dabei vom ikonischen Foto des Ereignisses.

Laut NASA nahmen die Astronauten in den Jahren vor der Mondmission an wissenschaftlichem und fotografischem Training teil. Dabei besuchte die Crew geologisch bedeutende Orte in Nevada, Arizona und Hawaii. Sie waren mit Probenbeuteln, Checklisten, Rucksäcken und Hasselblad EL-Kameras ausgestattet – einem ähnlichen Modell, wie die Hasselblad-Kamera, die speziell für die Mondmission entwickelt wurde. Um ein Foto aufzunehmen, mussten die Astronauten ihren Körper auf das Motiv richten. Die bei den Übungen aufgenommenen Bilder wurden entwickelt und an die Crew übergeben, damit diese die Resultate genauer analysieren konnten.

