In den heutigen Kurzmeldungen beschäftigen wir uns mit einem Fauxpas von Twitter im Zusammenhang mit der 2-Faktor-Authentifizierung. Außerdem müssen wir leider über das Ende einer spannenden Zusammenarbeit zwischen Intel und AMD berichten. Dazu kommen ein interessantes Feature, das Google bald anbieten wird sowie neue, günstige, Xiaomi-Hardware.

Twitter nutzt 2FA Mailadressen und Telefonnummern für Marketing

Seit einiger Zeit bietet auch Twitter seinen Nutzern die Möglichkeit der 2-Faktor-Authentifizierung an. Die für diese Sicherheitsfunktion hinterlegten Telefonnummern oder E-Mail-Adressen sollten eigentlich geheim bleiben – Twitter hat diese Daten jedoch für Werber zugänglich gemacht.

Das soziale Netzwerk spricht von einem Fehler und entschuldigte sich öffentlich. Facebook hatte einen ähnlichen Skandal im vergangenen Jahr. Im Zusammenhang mit der Strafe in Höhe von fünf Milliarden US-Dollar dieses Jahr im Sommer wurde diese Praktik durch die FTC untersagt.

Via Twitter

Kaby Lake-G – neue Intel-Prozessoren mit AMD-Grafikchip

Hinter den Kaby Lake-G Prozessoren steckte eine eigentlich spannende Idee. Intel ging eine Kooperation mit AMD ein und bietet seitdem Prozessoren mit vier Rechenkernen und Polaris-Vega-Hybrid-Grafik an. Leider sind die Tage dieser Kooperation gezählt, die Chips werden nur noch bis Mitte 2020 ausgeliefert.

Insgesamt gibt es nur zwölf Geräte, die auf diese Kooperation zurückgriffen, die erfolgreichsten waren wahrscheinlich die beiden Hades-Canyon NUC von Intel selbst. Das Ende der Kooperation geht vermutlich auf Intels eigene Pläne zurück, ab 2020 soll die hauseigene Grafikarchitektur Xe fertig sein.

Via Intel

Google Stream Transfer überträgt Medien einfacher ans Smarthome

Google hat ein neues Feature angekündigt: Mit Stream Transfer sollen Musik oder Videos bald einfach zwischen unterschiedlichen Smarthome-Lösungen gewechselt werden können. Zwei Beispiele: Ihr hört via Chrome Cast auf den Boxen in Raum A und wechselt in Raum B oder ihr seht ein Video auf einem Smart Display und wollt es auf dem Fernseher fortsetzen.

Bisher war dieser Use Case durchaus komplex, mit Stream Transfer soll der Vorgang vereinfacht werden. Zum Start funktioniert der Dienst direkt mit Spotify, YouTube Music und Pandora. In Bezug auf Videos wird das Feature derzeit nur von YouTube unterstützt.

Via Google

Xiaomi Redmi 8 offiziell vorgestellt

Während Xiaomi seine Smartphones nach und nach auch in Deutschland anbietet, hat der Konzern heute neue Hardware angekündigt. Beim Redmi 8 handelt es sich um ein Einsteigergerät, das für umgerechnet 100 Euro erscheinen wird. Dennoch gibt es einiges an Technik, hinter dem 6,22-Zoll-Display arbeitet ein Snapdragon 439 mit acht Prozessorkernen.

Das Smartphone wird in den Farben Saphire Blue, Ruby Red und Onyx Black angeboten und erscheint vorerst nur in Indien.