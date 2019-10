Fans von Apple-Produkten schätzen die Update-Politik des Unternehmens sehr, doch in letzter Zeit übertreibt es der Konzern aus Cupertino durchaus. Mittlerweile ist das dritte iOS-Update in nur einer Woche erschienen. In Deutschland hat sich derweil die Bundesnetzagentur in Sachen Gebühren zu Wort gemeldet – die Mitnahme von Rufnummern soll günstiger werden. Gute Meldungen gibt es außerdem bei Xiaomi: Der chinesische Hersteller prescht mit neuen Produkten nach vorne und bringt weitere beliebte Hardware nach Deutschland.

Apple veröffentlicht iOS 13.1.2, iPadOS 13.1.2 und watchOS 6.0.1

Aktuell gibt es bei Apple offenbar einige Probleme in Sachen Software. Während die ersten Reviews des neuen iPhones schon durchaus von Kritik in Sachen Softwarequalität durchsetzt waren, versucht der Konzern diese jetzt auszubessern. Gestern Abend wurde überraschend iOS 13.1.2, iPadOS 13.1.2 und watchOS 6.0.1 veröffentlicht.

Apple sieht auf eine rege Woche zurück. Vergangene Woche wurde das vorgezogene Update auf iOS 13.1 und damit auch iPadOS veröffentlicht, Ende der Woche gab es dann den ersten Fix. Jetzt liefert der Konzern die nächste Version nur drei Tage später nach. Das Update soll Fehler im Zusammenhang mit der Batterielaufzeit und der Kamera-App beheben.

Mitnahme von Rufnummern in Deutschland wird günstiger

Aufgrund eines aktuellen Falls im Zusammenhang mit Vodafone hat die Bundesnetzagentur die hohen Gebühren für die Mitnahme von Rufnummern als unwirksam erklärt. In Zukunft soll ein einheitliches Entgelt festgelegt werden, es soll bei 3,58 Euro netto liegen.

Leider nutzt dies dem Kunden aber noch nichts – alles dreht sich hier um die Gebühren, die die Provider untereinander berechnen. Die Bundesnetzagentur möchte aber auch die Gebühren, die dem Kunden in Rechnung gestellt werden, näher prüfen – also ist auch hier eine Absenkung denkbar.

Via Bundesnetzagentur

Xiaomi Black Shark 2 Pro und Mi Band 4 kommen nach Europa

Xiaomi verfolgt weiterhin seine ambitionierten Pläne, in Europa Fuß zu fassen. Ab Oktober soll das Black Shark 2 Pro auch in Europa erhältlich sein. Preise sind bisher noch nicht bekannt, in China liegen sie umgerechnet bei 390 bzw. 450 Euro.

Gute Nachrichten gibt es auch bezüglich des Mi Band 4 – der beliebte Fitnesstracker kann ebenfalls ab 7. Oktober direkt in Deutschland erworben werden.

Via Xiaomi