Seit gestern haben wir Gewissheit, die EU hat die Urheberrechtsreform tatsächlich beschlossen. Immerhin gibt es für Huawei gute Nachrichten: Allen Warnungen zum Trotz wird der Hersteller als 5G-Ausstatter auch in Deutschland berücksichtigt. All das bleibt unbeobachtet, denn die Welt ist im Game-of-Thrones-Fieber, das gilt auch für Tauschbörsen. Indes bereitet sich Apple auf den Start von Apple Arcade, dem eigenen Spieleservice, vor.

EU beschließt Urheberrechtsreform

Es war leider nur noch ein Formalakt: Der EU-Ministerrat hat gestern die neue Urheberrechtsreform durchgewunken. 19 Staaten haben für die Reform gestimmt, darunter auch Deutschland. Am 26. März hatte sich das Europaparlament bereits für die Reform entschieden.

Am Ende waren nur sechs Staaten dagegen: Italien, Polen, Niederlande, Luxemburg, Schweden und Finnland. Belgien, Estland und Slowenien enthielten sich. Damit ist Artikel 17 beschlossen, die Uploadfilter kommen. Die Mitgliedsstaaten haben jetzt Zeit für die Umsetzung in nationales Recht.

Via Spiegel

5G Rollout – Huawei verstößt nicht gegen Sicherheitsanforderungen

In Sachen 5G und Netzwerkausstatter geht es in den letzten Wochen heiß her, vor allem die USA schießt kräftig gegen Huawei. Die Bundesnetzagentur möchte jetzt neue Eckpunkte für Sicherheitsanforderungen aufstellen – und Huawei damit aber nicht explizit ausschließen.

“Die Bundesnetzagentur nimmt die Position ein, dass kein Ausrüstungslieferant, einschließlich Huawei, ausdrücklich ausgeschlossen werden soll oder darf.” so Jochen Hoffmann, der Präsident der Bundesnetzagentur.

Via Financial Times

Game of Thrones – auch Staffel 8 übernimmt die Charts (der Tauschbörsen)

Nach anderthalb Jahren ist es endlich soweit, gestern Nacht startete die achte und letzte Staffel von Game of Thrones. Die Serie stellte einige große Rekorde auf, so auch immer wieder Rekorde, was die illegalen Downloads betrifft.

Auch dieses Jahr zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Während wir noch keine offiziellen Quoten haben, sehen wir indes bereits, dass die Top 10 Charts auf BitTorrent-Seiten wieder von der ersten Episode der neuen Staffel angeführt werden. Die siebte Staffel wurde zu ihren Spitzenzeiten von 400.000 Nutzern gleichzeitig geteilt. Offizielle Wege? Gibt es natürlich genug – von Sky über Amazon.

Via Der Standard

Apple möchte 500 Millionen US-Dollar in Apple Arcade investieren

Seit einigen Wochen ist es kein Geheimnis mehr, Apple plant einen eigenen Spieleservice. Offenbar möchte der Konzern aus Cupertino groß ins Geschäft einsteigen, so soll der Konzern über 500 Millionen US-Dollar in Spiele investieren.

So möchte Apple über 100 Titel zum Start zur Verfügung stellen können – natürlich exklusiv. Publishern sollen lukrative Angebote gemacht worden sein, um neue Titel so zumindest zeitexklusiv auf der Plattform anzubieten. Der Service soll im Herbst starten.

Via Apple Insider