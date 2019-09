Neben unserer umfangreichen Berichterstattung zur aktuell in Berlin stattfindenden IFA 2019 haben wir natürlich auch noch andere Kurzmeldungen für euch. Gute Nachrichten gibt es von USB 4.0, endlich ist der Standard fertig. Facebook bessert in Datenschutz etwas nach – das betrifft die Gesichtserkennung auf Fotos – und Amazon zeigt neue Hardware.

USB 4.0 Spezifikation verabschiedet

Das USB Implementers Forum, kurz USB-IF, hat jetzt die finalen Spezifikationen für USB 4.0 verabschiedet. Der neue Standard zeichnet sich einerseits durch mehr Geschwindigkeit, andererseits auch durch bessere Übersichtlichkeit aus. Der neue Stecker für alles wird USB-C, der Standard vereint jetzt Thunderbolt 3, USB 3.1 und USB 3.2 unter einer Haube.

Mit USB 4.0 sollen Geschwindigkeiten von 40 Gbps erreicht werden, das bietet Thunderbolt 3 heute schon. Zusätzlich sollen mehrere Daten- und Displayleitungen nutzbar sein, alle Geräte müssen USB Power Delivery unterstützen.

Via Engadget

Facebook stoppt automatische Gesichtserkennung

Es geschehen noch Zeichen und Wunder – oder die gesteigerte Sensibilität in Sachen Datenschutz hat doch endlich Auswirkungen. Facebook hat sich dazu entschieden, die automatische Gesichtserkennung zu stoppen. Wenn bisher Fotos auf das soziale Netzwerk geladen wurden, startete automatisch die Verknüpfung mit bekannten Gesichtern.

Facebook möchte jetzt transparenter werden und dem Nutzer die Entscheidung überlassen. Aktuell wird die neue Option ausgerollt, sie ist standardmäßig deaktiviert.

Via Techspot

Amazon stellt Fire TV Edition und Fire TV Edition Soundbar vor

Amazon dringt weiter in die Domäne Smart-TV und Lautsprecher vor. Ähnlich wie Apple versucht jetzt auch dieser Konzern, seine Software direkt in die smarten Fernseher unterschiedlicher Hersteller zu integrieren, mit an Bord sind Grundig, aber auch die Media-Saturn Marke “Ok”. Dank Alexa können die Modelle direkt via Stimme gesteuert werden. Die günstigsten Modelle starten bei 240 Euro, OLED-Versionen gibt es ab etwa 1.300 Euro.

Die passende Soundbar gibt es auch dazu: Die Fire TV Edition Soundbar startet im Oktober zu einem Preis von 209,99 Euro.

Via Amazon