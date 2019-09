In unseren heutigen Kurzmeldungen haben wir einen bunten Strauß an Themen für euch. Wir starten mit Vodafone und der Preisgestaltung für zukünftige 5G-Tarife und widmen uns dann Facebook und einer drastischen Änderung was Likes betrifft. Tesla arbeitet indes weiter an seinem Image und bietet den Innenraum des Model 3 jetzt ohne Leder an. Am Ende gibt es News von Sony, der Hersteller zeigt zwei neue Kameras mit Wechselobjektiv.

5G bei Vodafone zukünftig ohne Mehrkosten

Seit gestern hat Vodafone den Zuschlag für die Nutzung der ersten 5G-Stationen abgeschafft. Das hat der Vodafone-Chef Hannes Ametsreiter gestern der Rheinischen Post mitgeteilt. “Seit dem Start vor wenigen Wochen verzeichnen wir Tausende neue Nutzer”, so Ametsreiter.

Vodafone vermarktet seit Mitte Juli den neuen Mobilfunkstandard 5G, für die Nutzung mussten Kunden bis zu fünf Euro Aufpreis im Monat in Kauf nehmen. Nur bei Tarifen mit echter Datenflatrate entfiel die Gebühr. Aktuell hat Vodafone 50 neue Sendestationen im Betrieb.

Via Rheinische Post

Auch Facebook möchte den Like-Zähler abschaffen

Seit Juli testet Instagram eine neue Darstellung der Likes, in sieben Ländern blendet das soziale Netzwerk rund um Fotos die Anzahl der Likes nicht mehr direkt ein. Facebook überlegt jetzt einen ähnlichen Schritt. Statt der absoluten Anzahl sollen nur Namen von Freunden angezeigt werden.

“Als wir Facebook fragten, bestätigte das Unternehmen TechCrunch gegenüber, dass es erwägt, die Entfernung von Like Counts zu testen. Allerdings ist es für Benutzer noch nicht live. Facebook lehnte es ab, Ergebnisse aus den Instagram-Like-Versteck-Tests, seine genauen Motive oder einen Zeitplan für den Start des Tests mitzuteilen.”

Via Techcrunch

Tesla 3 wird vegan

Nach vielen Aufforderungen von Tierschutzorganisationen gab Tesla am Samstag einen interessanten Schritt bekannt: Der Innenraum des Model 3 ist ab sofort vegan. Damit verzichtet der Autohersteller bei diesem Modell vollkommen auf Leder, das betrifft auch das Lenkrad. Das kommende Model Y soll ebenfalls ohne Leder auskommen.

Model 3 interior is now 100% leather-free 🐄 pic.twitter.com/2F47zp8A4T — Tesla (@Tesla) August 31, 2019

Die Tierschutzorganisation PETA soll über Jahre mit Tesla zusammengearbeitet haben, um synthetisches Leder zu entwickeln, viele andere Autohersteller verfolgen aktuell ähnliche Bemühungen. “Durch den Verzicht auf Leder, auch in seinen Autositzen, erspart Tesla unzähligen Kühen die Grausamkeit der Lederindustrie und bleibt seinem Fokus auf Nachhaltigkeit treu”, sagte PETA bereits im Juni letzten Jahres.

Via Twitter

Sony stellt Alpha 6100 und Alpha 6600 vor

Auch wenn Smartphones Digitalkameras nach und nach verdrängen, lässt Sony nicht locker. Der Konzern hat gestern zwei neue spiegellose Systemkameras vorgestellt, beide setzen auf APS-C-Sensoren. Beide Modelle bringen einen 24,2 Megapixel Sensor und einen Bionz X Prozessor mit sich. Der Autofokus soll eine Reaktionszeit von nur 0,02 Sekunden besitzen.

Die Alpha 6100 soll für 899 Euro (nur Gehäuse) Mitte Oktober in Deutschland erhältlich sein, die Alpha 6600 dann Ende Oktober für 1.599 Euro.

Via Sony