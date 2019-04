Während wir uns immer noch nicht ganz sicher sind, ob Streaming oder echte Konsolen die Zukunft des Gaming sind, stellt Microsoft neue Hardware in Bezug auf die Xbox vor, dazu kommen einige interessante Gerüchte für zukünftige Entwicklungen. Ebenso wird der Surface Hub 2S bald erhältlich sein. Indes geht Huawei einen Schritt auf Deutschland zu und Klarna plant ein neues Serviceangebot.

Xbox One S ohne Laufwerk kommt

In den Gerüchten tauchte die neue Variante der Xbox schon lange auf, jetzt hat Microsoft sie endlich angekündigt. Das neue Modell wird “All-Digital” und verzichtet völlig auf ein Laufwerk, dementsprechend können Spiele nur über Download erworben werden. Die Preisdifferenz in Bezug auf die UVP liegt bei 50 US-Dollar.

Passend dazu wird Microsoft Xbox Live Gold und den GamePass künftig auch gebündelt anbieten, hier sollen 15 US-Dollar je Monat fällig werden.

Via The Verge und Engadget

Huawei zeigt sich offen für Anti-Spionage-Abkommen

In Sachen 5G-Ausrüster schlagen die Wellen nach wie vor hoch, Huawei macht jetzt einen kleinen Schritt nach vorne und gibt sogar Einblicke in aktuelle Verfahren. So soll es im vergangenen Monat Gespräche “mit dem deutschen Innenministerium” gegeben haben.

“Ich würde auch die chinesische Regierung dazu drängen, ein No-Spy-Agreement mit Deutschland zu unterzeichnen, in dem sich Peking zusätzlich dazu verpflichten könnte, sich an die EU-Datenschutz-Grundverordnung halten zu wollen”, sagte der Huawei-Gründer Ren Zhengfei gegenüber der Wirtschaftswoche und dem Handelsblatt.

Via Der Standard

Surface Hub 2S: Vorbestellung startet am 1. Mai

Kommen wir zurück zu Microsoft, gehen diesmal aber zur Surface-Familie. Die zweite Generation des Surface Hub soll ab ersten Mai für Unternehmenskunden bestellbar sein. In den USA wird die Hardware ab Juni ausgeliefert, hier werden 8.999 US-Dollar fällig.

„Mit der ersten Generation von Surface Hub haben wir die Arbeitskultur in Unternehmen verändert und die Produktivität von Teams auf eine neue Stufe gebracht“, so Andre Hansel, Senior Product Manager Surface Commercial bei Microsoft Deutschland. „Surface Hub 2S ist unser neues Device für grenzenlose und flexible Teamarbeit, die mit innovativem Zubehör über traditionelle Konferenzraumszenarien weit hinausgeht.“

Via The Verge

Klarna bringt Klarna Card

Der Zahlungsdienstleister Klarna hat heute den Start einer eigenen physischen Karte angekündigt. Sie wird in Kooperation mit Visa herausgegeben und versteht sich rein als bargeldlose Zahlungslösung.

Das bedeutet: Es wird sich nicht um eine Kontokarte handeln, Bargeldbehebungen sind damit nicht möglich. Die Karte wird aktuell als Beta angeboten, für Kunden die bereits einmal online den Service genutzt haben. Die Karte soll kostenlos angeboten werden und direkt zum Start Google Pay unterstützen.

Via Handelsblatt