In den heutigen Kurzmeldungen haben wir gute Nachrichten für alle Fans von Xiaomi, das Mi Note 10 wurde gestern offiziell vorgestellt und punktet mit neuen Superlativen. Ebenfalls positive Nachrichten gibt es für Fans von Amazon-Hardware – zum einen gibt es Hinweise auf neue Funktionen der Echo Buds, zum anderen kommt StyleSnap jetzt auch nach Deutschland. Zum Schluss noch eine Meldung von Tesla: Der elektrische Pickup soll bald vorgestellt werden.

Mi Note 10 mit 108 Megapixel-Sensor

Xiaomis Pläne in Bezug auf eine 108 Megapixel-Kamera tauchen bereits seit einiger Zeit in den Gerüchten auf, gestern wurde dann das passende Smartphone dazu enthüllt. Das Mi Note 10 bringt den entsprechenden Sensor mit sich, dazu kommt 50-facher Zoom. Zum Einsatz kommt der Samsung Isocell Bright HMX Sensor, der von beiden Firmen gemeinsam entwickelt wurde.

Das Mi Note 10 setzt ansonsten auf ein 6,47 Zoll OLED mit FHD+-Auflösung, als Prozessor kommt der Spapdragon 730G von Qualcomm zum Einsatz. Ab 11. November startet die Vorbestellung auch in Europa, für einen Preis ab 550 Euro.

Via Xiaomi

Echo Buds sollen Fitness-Funktionen erhalten

Noch sind die Echo Buds von Amazon nicht verfügbar, es gibt aber bereits jetzt erste Hinweise auf zusätzliche – so nicht angekündigte – Funktionen. So sollen die Kopfhörer nun doch auch Fitness-Funktionen erhalten und Workouts aufzeichnen können.

Damit würde Amazon seine 130 US-Dollar teuren Kopfhörer noch deutlicher von der Konkurrenz abgrenzen. Die neuen Funktionen wurden gestern von CNBC in der Alexa App entdeckt.

Via CNBC

Amazon StyleSnap in Deutschland verfügbar

In Deutschland bringt Amazon jetzt auch die Funktion StyleSnap an den Start, die Funktion ist über die Kamera-Ansicht der offiziellen Amazon App verfügbar. Die Anwendung versucht aus Fotos die gezeigten Kleidungsstücke zu finden und zum Kauf anzubieten.

“Um ihr Wunschteil zu finden, klicken Kunden einfach auf das Kamera-Symbol rechts oben in der Amazon App und dann auf „StyleSnap“. Dann laden sie ein Foto oder Screenshot des gesuchten Outfits hoch. StyleSnap schlägt daraufhin ähnliche, zum Look passende Kleidungsstücke aus dem Amazon Sortiment vor. Dabei werden verschiedene Faktoren wie die Marke, Preiskategorie und Kundenrezensionen berücksichtigt.”

Via Amazon Fashion

Tesla stellt am 21. November seinen Elektro-Pickup-Truck vor

Der E-Auto-Hersteller Tesla wird am 21. November einen neuen Wagen präsentieren. Wir gehen davon aus, dass es sich um einen elektrischen Pickup-Truck handeln wird. Die Präsentation des Trucks findet in Teslas Designstudio in Los Angeles, Kalifornien, statt. Elon Musk gab ursprünglich an, den Pickup-Truck Anfang des Jahres zu enthüllen – erst im September gab er eine Verschiebung auf November bekannt.

Cybertruck unveil on Nov 21 in LA near SpaceX rocket factory — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2019

Am selben Tag erwarten wir auch eine Neuankündigung von Ford, der Hersteller soll sein erstes Elektroauto für den Massenmarkt vorstellen. Tesla propagiert seit Jahren die Idee, einen Pickup vorzustellen. Er soll sechs Sitzplätze und eine Reichweite ab 640 km bieten.

Via InsideEVs