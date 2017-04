Laute Nachbarn? China Gadget prügelt Putz von der Decke

Wer laute Nachbarn über sich wohnen hat, der kann sich nun Unterstützung aus China holen. Laut einer dortigen Lokalzeitung, ist nämlich ein ganz besonderes Gadget der Hit bei chinesischen Apartmentbewohnern. Die Idee kommt aus Peking, nachdem jemand die Polizei wegen zu lauten Lärm aus der oberen Wohnung gerufen hatte und dieser einfach nicht aufhören wollte. Verärgert kaufte der Erfinder einen vibrierenden Motor und hängte ihn kurzerhand an die Decke. Jedes Mal, wenn die Nachbarskinder anfingen herumzutollen, schaltete er den Motor an.

Seitdem sind die Dinger unglaublich beliebt. Der chinesische Onlinehandel Taobao.com bietet viele dieser Vibrationsmotoren an, die jeweils unterschiedliche Töne erzeugen können und auch noch weitere Features bieten. Beispielsweise gibt es dort einige Kits zu kaufen, die sogar eine WiFi-Fernbedienung, ein Kabel und eine ausziehbare Stange im Lieferumfang enthalten.

Laut einem Einzelhändler in Peking, wäre die Nachfrage nach den vibrierenden Motoren so groß, dass er Schwierigkeiten hatte, genug Waren heranzuschaffen. Das wirklich Witzige an diesem Phänomen ist aber die Rückgabe der Geräte. Denn sobald alle Nachbarn Frieden miteinander geschlossen haben, kann man seinen Motor wieder zum Händler zurückbringen und kriegt sogar sein Geld wieder. Verrückt!

Jedoch ist nicht jeder vollends überzeugt von den Dingern. Ein Professor von der Pekinger Universität für Bauingenieurwesen und Architektur ist besorgt. Laut ihm könnte die langfristige Nutzung solcher Motoren Risse in der Decke und andere Schäden verursachen. Auf so eine verrückte Idee kann man auch nur in China und Japan kommen. Quasi das altbekannte Besenstielklopfen, nur elektrisch. Ich denke nicht, dass Nachbarschaftsstreite durch solche Maßnahmen jemals wieder ruhig ablaufen werden. Ein Video von dem ganzen Gerät findet ihr übrigens hier: youku

via: scmp