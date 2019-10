“League of Legends: Wild Rift” erscheint 2020 für Android und iOS

Happy Birthday, “League of Legends”! Zehn Jahre hat das MOBA-Spiel auf dem Buckel und das will man bei Riot Games auch standesgemäß feiern. Das macht man, indem man gleich mehrere interessante Ankündigungen raushaut, die sich natürlich auch um “League of Legends” drehen, aber eben nicht nur.

Vielleicht die interessanteste für LoL-Fans: Mit der Adaption “League of Legends: Wild Rift” wird das Spiel seinen Weg auch auf Konsolen finden — und auf iOS- und Android-Devices. Dabei handelt es sich aber nicht nur um einen portierten Titel. Vielmehr hat man das Spiel “from scratch” komplett neu entwickelt. Dabei bleibt das Spielprinzip natürlich grundsätzlich das selbe, aber für die Touch-Displays wurde es entsprechend optimiert, die Spiele sollen zudem kürzer ausfallen, so um die 15-20 Minuten pro Partie.

Wer Interesse hat, kann hier bereits seine Email-Adresse hinterlassen und sich damit registrieren, damit ihr auf dem Laufenden bleibt, wann es losgeht. Zumindest für die Android-Version könnt ihr euch ebenfalls bereits jetzt vorregistrieren.

Noch in diesem Jahr wird man das in ausgewählten Regionen testen, heißt es. Offiziell geht es aber 2020 los, verrät Riot Games. Wer nicht selbst zocken, sondern sich entspannt zurücklehnen möchte, wird vielleicht eher mit “Arcane” auf seine Kosten kommen – einer animierten Serie, die ebenfalls im “League of Legends”-Universum zuhause ist. Wo wir die sehen werden können, verrät Riot leider noch nicht.

Noch mehr “League of Legends”? Gerne: Mit “Legends of Runterra” wird ein digitales Sammelkartenspiel erscheinen, in welchem LoL-Charaktere eine Rolle spielen werden, wenn auch in einem neuen Gewand. Mit diesem Titel will man sicherlich Blizzards “Hearthstone” Konkurrenz machen und das wird ebenfalls ab 2020 passieren. Auf dieses Spiel freuen können sich sowohl PC-Gamer als auch Besitzer von mobilen Geräten. Auch hier könnt ihr euch sowohl auf der entsprechenden Seite vorregistrieren, als auch bei Google Play.

Es gab noch zahlreiche Ankündigungen mehr, unter anderem mit “Project A” auch eine, die zur Abwechslung mal nichts mit “League of Legends” zu tun hat. Seht selbst:

Wir haben es hier mit einem taktischen Shooter zu tun, der mit seinem Comic-Stil ein wenig an Overwatch erinnert. Auch hier will man also Blizzard wieder ein wenig Konkurrenz machen. Hier befindet sich die Entwicklung aber noch lange nicht in seiner finalen Phase, Interessierte müssen sich also noch ein wenig gedulden.

Wir kennen also den Arbeitstitel des Spiels und können auch schon mal ein wenig reinschnuppern mithilfe des Videos oben, von technischer Seite kennen wir aber noch nicht besonders viele Details. Riot weist aber drauf hin, dass man sehr viel Hirnschmalz in die Entwicklung einer “Anti-Cheat-Policy” investiert, um für besonders faire Wettkampfbedingungen zu sorgen. Sieht so aus, als wolle sich Riot Games mit “Arcade A” neben “League of Legends” ein zweites Standbein im eSport-Bereich aufbauen möchte.

Announcing "Project A", our character-based tactical shooter set in a near-future Earth. pic.twitter.com/wqEXl0Hxbn — Riot Games (@riotgames) October 16, 2019

Es gab noch weitere Ankündigungen, unter anderem teaserte Riot ein Prügelspiel an, dessen Release aber noch in weiter Ferne liegt. Nichtsdestotrotz hat das Unternehmen heute mächtig geliefert und massig Neuheiten ankündigen können. In folgendem Video gibt es nochmal eine Zusammenfassung der “Riot Pls”-Präsentation:

via Futurezone.at