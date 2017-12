Leak: Diese Smartphone-Flaggschiffe mit Snapdragon 845 kommen 2018

Wir wissen, dass der Qualcomm Snapdragon 845 viele High-End-Smartphones befeuern wird im kommenden Jahr und sich dabei die Dinge zu wiederholen scheinen, die wir auch in diesem Jahr beobachten konnten. So rechnen wir damit, dass Samsung wieder ganz oben auf der Interessenten-Liste für Qualcomms SoC stehen wird, ebenso wie HTC, Sony, Google oder LG.

Jetzt ist in China eine Übersicht geleakt, die uns zum Snapdragon 845 gleich zweierlei verrät: Welche wichtigen Smartphones dieses „System on a chip“ von Qualcomm erhalten — und wann ungefähr mit ihrer Veröffentlichung zu rechnen ist. Diese Liste ist natürlich nicht offiziell bestätigt, so dass ihr sie noch mit einer gesunden Portion Skepsis betrachten solltet.

Sollte sie aber ungefähr so hinkommen, zeichnet sich schon ein ziemlich präzises Bild fürs Jahr 2018, wobei natürlich die iPhones fehlen oder Unternehmen wie Huawei/Honor, die zumeist auf hauseigene SoCs setzen. Reden wir nicht lange drumherum — hier ist die Übersicht der Smartphones, die mit Snapdragon 845 ausgestattet werden sollen inklusive Veröffentlichungstermin:

Erscheint 2018 voraussichtlich im…: Smartphones mit Snapdragon 845 Februar Samsung Galaxy S9/S9+, LG G7/G7+ April Xiaomi Mi 7 Mai HTC U12 Juni OnePlus 6, Sony Xperia XZ Pro-A, ZTE nubia Z18 August Nokia 10 September Samsung Galaxy Note 9, LG V40, Xiaomi Mi MIX 3 Oktober Google Pixel 3 Series, Sony Xperia XZ2, HTC U12+, ZTE nubia Z18S November Moto Z 2019 Dezember OnePlus 6T, Samsung W2019

Wenn ihr die Liste durchgeht, werdet ihr viele Modelle erkennen, die wir so oder so auf dem Zettel hatten für 2018 und bei denen auch die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass sie die Spitzen-SoCs von Qualcomm nutzen werden. Dennoch: Es ist ein Leak aus einer Quelle, deren Zuverlässigkeit wir nicht kennen, also alles erst einmal bitte der Abteilung „behalte ich mal im Hinterkopf“ zusortieren.

Interessant finde ich dabei, dass das LG G7 als Kandidat genannt wird, der zusammen mit Samsungs neuen Galaxy S9-Flaggschiffen im Februar mit einem Snapdragon 845 zu erwarten sein soll. Interessant ist dabei weniger das eh zu erwartende Zeitfenster, welches hier genannt wird, sondern die Tatsache, dass diese Roadmap von der des Jahres 2017 abweicht. Wir erinnern uns: LG musste sich hinter Samsung in die Warteschlange stellen, konnte nicht frühzeitig über den Snapdragon 835 verfügen, so dass das LG G6 dann schließlich mit einem Snapdragon 821 aus dem Vorjahr veröffentlicht wurde. Im nächsten Jahr scheint LG also besser aufgestellt zu sein, was den Prozessor angeht.

Gestern spekulierten wir hier auf dem Blog noch, wie die Reise für HTC weitergehen wird im neuen Jahr und nannten u.a. auch das HTC U12 als kommendes Flaggschiff. Nach dem Xiaomi Mi 7 im April wird das U12 laut dieser Liste das vierte Smartphone mit einem Snapdragon 845 sein und im Mai der Öffentlichkeit präsentiert. Ab Juni dann folgen weitere Smartphone-Hersteller wie ZTE, Sony und OnePlus, im August noch HMD Global mit dem Nokia 10, bevor dann ab September Samsung, LG und Xiaomi bereits zum zweiten Mal Produkte mit dem Snapdragon 845 in die Runde werfen.

Danach folgen u.a. noch die Pixel-Smartphones, ein weiteres HTC-Flaggschiff und auch ein Premium-Smartphone von Lenovo/Moto mit dem Moto Z 2019. Wie gesagt: Viele Gerätschaften haben wir eh erwartet, auch mit einem Snapdragon 845 und etwa zu den genannten Terminen — wir machen aber hinter den einzelnen Releases dennoch erst einmal Fragezeichen und schauen, was davon sich wie schnell verifizieren lässt.

So oder so dürfte uns wieder ein sehr interessantes Smartphone-Jahr ins Haus stehen — auch, wenn der Tanz um die besten Qualcomm-SoCs irgendwie jedes Jahr so ziemlich der selbe zu sein scheint.

via Phonearena