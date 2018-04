Leak: Hat Apple ein goldenes iPhone X in der Pipeline?

Erst gestern veröffentlichte Apple in einem internen Blogeintrag, dass man gegen Mitarbeiter vorgehen wird, die produktrelevante Infos zu früh an die Presse weiterleiten. Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen wohl immer wieder Probleme, dass Leute aus den eigenen Reihen Informationen geleakt haben, die noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren. So habe man 29 Mitarbeiter erwischt, von denen insgesamt 12 für ihr Vorgehen verhaftet wurden.

„These people not only lose their jobs, they can face extreme difficulty finding employment elsewhere.“ Apple

Ironischerweise machte gestern ein weiterer Leak die Runde, der allerdings nicht von einem Mitarbeiter des Unternehmens stammt, sondern viel mehr von der Federal Communications Commission (FCC). Dies ist eine unabhängige Behörde der Vereinigten Staaten, die für diverse Kommunikationswege innerhalb der ganzen USA verantwortlich ist.

Die FCC veröffentlichte nun Fotos von einem goldenen iPhone X, die vom letzten September stammen und bisher noch nicht das Licht der Welt erblickt haben. Das Gerät hat ein rostfreies Edelstahlgehäuse und eine hellere Goldglasrückseite, die dem Goldton des iPhone 8 ziemlich nahe kommt.

Der schwarze Rand rund um das Display dürfte Apple Fans sofort auffallen, denn sonst besitzen iPhones eher eine weiße Front. Zuletzt konnten wir solch ein Designmerkmal beim Product RED iPhone 8 sehen, bei dem man sich auch für ein schwarzes Finish entschieden hat.

Die Anmerkungen zum Bild verweisen auf ein LCD-Display, was merkwürdig ist, denn das iPhone X stellt seine Inhalte sonst auf einem OLED-Panel dar. Laut der Webseite 9to5mac hat das Gerät außerdem europäische Markierungen, welche auf der Rückseite kenntlich gemacht werden.

Die Webseite betont auch, dass dieses iPhone X die Modellkennung „A1903“ hat, die sich von den bereits auf dem Markt befindlichen Modellen „A1865“, „A1901“ und „A1902“ unterscheidet. Wenn das Gerät wirklich real sein sollte, wird es wohl nicht mehr lange dauern, bis Apple es auf den Markt bringt.

