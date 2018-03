Leak: Huawei P20, P20 Lite und P20 Pro in voller Pracht

Wieso auch sollte es Huawei besser gehen als anderen Herstellern? Wir haben uns längst daran gewöhnt, dass Flaggschiff-Smartphones vor der Präsentation geleakt werden und davon bleibt auch der chinesische Händler mit seiner P20-Serie nicht verschont. Erneut ist es Roland Quandt von WinFuture.de, der einen ganzen Berg offizieller Bilder und Handbücher zum Huawei P20, dem P20 Lite und auch dem P20 Pro ausfindig machen konnte. Ich würde mich nicht wundern, wenn die Hersteller künftig auf Smartphone-Events Rolands Foto an den Eingängen aushängen, zusammen mit „Zutritt verboten“-Anmerkung. Zuletzt hatte unser Blogger-Kollege immer öfter die Unternehmen mit seinen Leaks in den Wahnsinn getrieben.

Bekanntlich setzt auch Huawei bei seiner P20-Serie auf die „Notch“ getaufte Aussparung im Display, in der neben der Selfie-Cam Ohrhörer und verschiedene Sensoren untergebracht werden. WinFuture.de spricht davon, dass an selber Stelle weder Laser- noch Infrarotsensoren oder ähnliches vorzufinden sind und bezieht sich auf die ihnen vorliegenden Handbücher. Das bedeutet, dass wir eine Gesichtserkennung erwarten müssen, die weit weniger sicher ist, als wir sie zum Beispiel vom Apple iPhone X kennen.

Weitere Infos, die durchgesickert sind: Alle drei Modelle sollen vermutlich mit 1080p-Displays im 19:9-Format ausgestattet sein, auf 16- bzw. 24-MP-Cams auf der Vorderseite setzen und mit dem hauseigenen Kirin 970 ausgestattet sein. Frühere Gerüchte sprechen davon, dass das P20 Pro Kameras mit F/1.6- und F/2.4-Blende besitzt und eine dritte Schwarz-Weiß-Kamera vorhanden ist.

Den Handbüchern zufolge können per Einschub zwei Nano-SIM-Karten eingesetzt werden (siehe Bild oben), ein Platz für eine microSD-Karte ist demnach scheinbar nicht vorhanden. Weiter ist von einem 3.400-mAh-Akku im P20 bzw. einem 4.000-mAh-Akku im Pro-Modell die Reihe und auch die Preise will WinFuture.de schon in Erfahrung gebracht haben: Demnach werden 369 Euro für die Lite-Variante aufgerufen, das „normale“ P20 gibt es für 679 Euro und wer das Spitzenmodell mit seiner außergewöhnlichen Hauptkamera wünscht, muss 899 Euro auf den Tisch blättern.

Ob die vermuteten bzw. geleakten Specs alle passen, werden wir in spätestens zwei Wochen wissen, wenn die Hardware der Chinesen am 27. März in Paris offiziell enthüllt wird. Wie die drei Boliden aussehen, wissen wir hingegen jetzt schon. Alle Modelle erscheinen sowohl in einer schwarzen als auch einer blauen Variante, bei der dritten Farbe variieren die Smartphones: Das P20 Pro wird es zusätzlich auch in „Twilight“/Lila geben, das P20 in Pink-Gold und das P20 Lite in Pink:

Huawei P20:

Huawei P20 Pro:

Huawei P20 Lite:

Quelle: WinFuture.de