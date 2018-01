„LegalFling“: App schafft verbindliche Verträge für einvernehmlichen Sex

In Schweden scheint die #metoo-Kampagne hohe Wellen geschlagen zu haben. Nicht umsonst wurde im Dezember ein neues Gesetz erlassen, welches das Sexualstrafrecht verschärft. Es soll dazu beitragen, dass Geschlechtspartner vor dem Akt beidseitig zustimmen. Denn eine Vergewaltigung oder ein sexueller Übergriff kann auch dann vorliegen, wenn das Opfer vorher nicht ausdrücklich sagt, dass es keinen Sex möchte. Das wirft natürlich die Frage auf, wann Sex von beiden Seiten gewollt wird.

Um das zu regeln, hat das niederländische Start-up „LegalThings“ kürzlich ihre App „LegalFling“ vorgestellt. Die Idee ist ganz einfach: Per Knopfdruck zum einvernehmlichen Sex. Die Anwendung schafft einen rechtsverbindlichen Vertrag, zu dem beide Sexualpartner ausdrücklich zustimmen müssen. Die App kann sowohl für einen One-Night-Stand genutzt werden, als auch für eine längerfristige Zeit, wie beispielsweise eine Beziehung.

Über LegalFling kann auch festgelegt werden, wie der Akt an sich ablaufen soll. Beide Partner können ihre Vorlieben und Wünsche mit einfließen lassen, das geht von BDSM-Spielen über das Drehen von Sex-Videos bis hin zur Entscheidung, ob mit oder ohne Kondom. Jeder Vertrag ist individuell gestaltbar, wichtig ist nur, dass ihm beide (oder mehrere) Sexpartner zustimmen.