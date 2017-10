Lenovo Explorer: Mixed-Reality-Brille ab sofort für 449 Euro verfügbar [Update]

Update vom 18. Oktober 2017:

Im September kündigte Lenovo im Rahmen der IFA seine Mixed-Reality-Brille „Lenovo Explorer“ an und ließ durchblicken, dass diese Brille noch im Oktober in den Handel kommen soll. Notwendig ist dafür das Windows 10 Creators Update, welches Microsoft gestern veröffentlicht hat — somit kann Lenovo jetzt selbst aktiv werden und macht sein Versprechen wahr und bietet die Lenovo Explorer ab sofort auch in Deutschland an.

Fündig werdet ihr laut Lenovo sowohl online als auch im Fachhandel und beispielsweise bei Media Markt könnt ihr auch in der Tat direkt zuschlagen. Im Preis von 449 Euro sind auch die Motion Controller enthalten, somit wurde der im September angekündigte Dollar-Preis erwartungsgemäß 1:1 in Euro übersetzt. Ob die Brille auch ohne die Controller in Deutschland angeboten wird, ließ Lenovo indes nicht durchblicken.

Original-Artikel vom 01. September 2017:

Heute wurde auf der IFA bekanntgegeben, dass Microsoft das Windows 10 Fall Creators Update Mitte Oktober an die Window-Nutzer verteilt und das ist vor allem spannend für diejenigen von euch, die auf ihrer Windows-Kiste auch mit Virtual-Reality- oder Mixed-Reality-Brille im Einsatz sein wollen.

Das Update macht Windows 10 nämlich fit für Mixed Reality und wer eines der neuen Headsets ab dem 17. Oktober mit seinem PC verbinden möchte, wird dazu aufgefordert, besagtes Creators Update zu installieren. Hier könnt ihr übrigens nachlesen, ob euer Rechner die Mindestanforderungen für Mixed Reality unter Windows 10 erfüllt.

Kompatible Headsets sollen in diesem Jahr laut Microsoft noch wenigstens vier erscheinen, erste voraussichtlich bereits pünktlich zum 17. Oktober, wenn auch das Update bereitsteht. Das ist für Lenovo insofern spannend, als man selbst auch mit einer neuen Mixed-Reality-Brille in Berlin im Rahmen der IFA vorstellig geworden ist. Lenovo Explorer heißt das Teil, setzt auch auf Microsoft und Windows 10 als Partner und soll relativ leichte 380 Gramm wiegen.

Nicht nur wegen des Gewichts von unter 400 Gramm erinnert diese Brille auch ein klein wenig an das ebenfalls bei der IFA vorgestellte ASUS Windows Mixed Reality Headset. Denn die Explorer-Brille besitzt ebenfalls zwei 2,89 große Display mit einer Auflösung von jeweils 1.440 x 1.440 Pixeln und kann dank zweier Kameras auf externe Sensoren verzichten.

Lenovo verweist auf den hohen Tragekomfort und wie ihr oben im Bild sehen könnt, könnt ihr auch das Display hochklappen. Das ist praktisch, wenn man doch mal wieder flott zurück in die Realität muss und nicht das komplette Headset abnehmen möchte.

Ebenfalls eine Parallele zu ASUS ist das vier Meter lange Kabel und die Tatsache, dass ihr nach dem Anschließen via USB 3.0 und HDMI 2.0 quasi sofort loslegen könnt.

Simplest PC-VR/MR setup ever: plug, update and play

Das Plastik-Headset verspricht zudem ein Field of View (FOV) von 110 Grad und die Maße des Gadgets betragen 185,1 x 94,8 x 102,1 mm. Bedient wird der ganze Spaß über die Motion Controller (unten im Bild), die ihr optional erwerben könnt, alternativ dazu könnt ihr auch den Xbox-Controller nehmen, Cortana nutzen oder auf Maus und Keyboard zurückgreifen.

Damit dieses Headset auch Laune macht, braucht ihr natürlich auch entsprechende Inhalte für die virtuellen Welten. Lenovo verspricht hier, dass es daran nicht mangeln wird: Zum Verkaufsstart im Oktober sollen bereits über 100 VR-optimierte Spiele zur Verfügung stehen. Logisch, dass mit der Lenovo Explorer nicht nur Zocken möglich sein wird. Im Blog-Beitrag verkündet Lenovo:

Watch shows in a virtual home office environment, play virtual reality (VR) games, travel the world through holo-tours, enhance their video-watching experience via 3D, 360-degree and 4K videos, browse online or even get things done with Microsoft Office suite.

Klingt gut? Ja, finde ich auch und es ist schön zu sehen, dass sich da gerade auf dem Markt so viel tut und viele großen Hersteller eine eigene Lösung an den Start bringen. Apropos „am Start“: Im Oktober wird das Mixed-Reality-Headset des chinesischen Herstellers in den USA ab 350 US-Dollar zu haben sein. Wer die Motion Controller ebenfalls dabei haben möchte, der greift zu dem Bundle, welches dann 450 Dollar kosten wird.

Preis und Verfügbarkeit für Deutschland haben wir hier noch nicht, aber vermutlich können wir den Preis einfach in 1:1 in Euro übersetzen und dann noch ein paar Euro aufschlagen. Ohne Controller dürfte das Headset also auch in Deutschland deutlich unter 400 Euro kosten.

via Caschys Blog