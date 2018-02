Lenovo Flex 14: 14 Zoll Convertible mit Intel Core i7 [MWC 2018]

Lenovo präsentiert einiges an neuer Hardware beim Mobile World Congress in Barcelona und darunter befinden sich auch mehrere 2-in-1s. Eines davon ist das Lenovo Flex 14, welches — wie der Name verrät — mit einem 14 Zoll großen Display ausgestattet ist. Mit diesem Device hat Lenovo den Fokus auf Multimedia gelegt, zudem gibt es Unterstützung für den Active Pen.

Damit das mit den Multimedia-Inhalten auch vernünftig funktioniert, muss man natürlich auch für entsprechenden Dampf unter der Haube sorgen. Deshalb verbaut Lenovo im Flex 14 Intel Core i-Prozessoren bis rauf zum Intel Core i7. Hier habt ihr die wichtigsten technischen Daten im Überblick:

14 Zoll großes Display mit einer Auflösung von bis zu 1.920 x 1.080 Pixeln

Prozessoren bis rauf zum Intel Core i7 der 8. Generation

Grafik bis zur NVIDIA GeForce MX130 (dedizierte 4 GB DDR5)

Bis zu 16 GB DDR4 RAM

Speicher bis zu 512 GB PCIe SSD

Audio Harman Speaker mit Dolby Audio Premium

1 USB 3.1 Gen 1 (Type-C), 2 USB 3.0 Type A, 1 HDMI, 4-in-1 Kartenleser und Kopfhöreranschluss

Akkulaufzeit bis zu 10 Stunden

Maße: 328 x 229 x 17,6 mm

1,6 kg Gewicht

Lenovo vermeldet, dass das Flex 14 mit dem Gewicht von 1,6 Kilogramm 11 Prozent leichter geworden ist, zudem kommt es mit einer Dicke von 17,6 mm und sollte damit in jeder Tasche bequem Platz finden. Der Akku soll bis zu 10 Stunden lang durchhalten und dank Rapid Charge reichen schon 15 Minuten an der Steckdose, damit man zwei Stunden weiter arbeiten kann.

Im Lieferumfang des Flex 14 ist der Active Pen 2 enthalten, so dass ihr den IPS-Touchscreen, der in größter Ausführung mit FullHD-Auflösung vorhanden ist, auch per Stifteingabe bedienen könnt. Mit an Bord ist zudem ein Fingerabdrucksensor mit Windows Hello-Funktionalität.

Für Deutschland ist das Flex 14 zumindest bislang nicht vorgesehen, in den USA dürfen wir mit einem Verkaufsstart im April 2018 rechnen. Preislich geht es bei 599,99 US-Dollar los.