Lenovo – Hardware-Feuerwerk auf der IFA

Der chinesische Notebook- und Smartphone-Hersteller Lenovo gehört zu den größten Anbietern der Welt. Der Konzern bietet Hardware in allen Bereichen – von Lösungen für Firmen und Privatanwender bis hin zu denen für Schulen. Dementsprechend viele Neuankündigungen gab es auch auf der IFA. Neben einigen aktualisierten Modellen kann der Hersteller auch mit innovativer Technik punkten.

Yoga C930

Beim Yoga C930 stehen die Zeichen auf Portabilität. Beim Design setzt der Hersteller auf ein Unibody Design aus Aluminium, der Bildschirmrahmen wurde erneut kleiner. Auch in Sachen Privacy hat das Notebook einiges zu bieten – neben dem Fingerprint Reader gibt es jetzt auch den sogenannten Privacy Shutter, ein Cover für die Webcam. Der beiliegende Pen kann direkt im Gerät verstaut werden und zwischen 4.096 Druckstufen unterscheiden. In Bezug auf den Sound will der Hersteller mit Dolby Atmos überzeugen, das Display setzt auf Dolby Vision HDR und wird mit 4K oder FHD Auflösung angeboten. Bei den Schnittstellen werden unter anderem zwei Thunderbolt Ports geboten. Die Akkulaufzeit soll 14,5 Stunden beim FHD Display und 9 Stunden beim UHD Display betragen.

Das Gerät ist ab Oktober für einen UVP von 1.399 US-Dollar verfügbar.

Yoga S730

Etwas günstiger geht es beim S730 zu, auch hier konnte Lenovo das Gehäuse weiter schrumpfen. Dazu setzt der Hersteller auf Intel Prozessoren der achten Generation, ein 15 Prozent helleres Display, Dolby Atmos und ein neues Kühlsystem. Damit kommt das Gerät auf nur 1,2 kg Gewicht bei einer Höhe von 11.9 Millimeter.

Das Gerät ist ab November für einen UVP von 999 US-Dollar verfügbar.

Yoga Chromebook

Mit dem Yoga Chromebook zeigt Lenovo – auch laut eigenen Angaben – das erste Premium Chromebook. Es setzt auf ein Gehäuse aus Aluminium und einen 15 Zoll Touchscreen. In Sachen Prozessor kommen hier ebenfalls aktuelle Intel Prozessoren der achten Generation zum Einsatz. Was den Speicher betrifft, stehen bis zu 128 GB eMMC zur Verfügung. Das Keyboard verfügt über Hintergrundbeleuchtung. Wie zu erwarten war, kommt Google Chrome OS als Betriebssystem zum Einsatz, über den App Store sollen auch Android Apps installiert werden können.

Ebenfalls vorhersehbar: Der Preis liegt am oberen Ende, zumindest für ein Chromebook. Das Notebook soll ab Oktober für 599 US-Dollar angeboten werden.

Yoga Book C930

Auch das Yoga Book bekommt ein Update spendiert. Lenovo überraschte vor zwei Jahren mit der Vorstellung des ersten Notebooks aus dieser Reihe, das Gerät setzt auf ein zweites Display anstatt einer Tastatur. Hier setzt der Hersteller jetzt auf ein E-Ink-Display, ein großer Schritt für die Hardware an sich. Das Display kann als virtuelle Touch-Tastatur genutzt werden, für die Stifteingabe bzw. als Zeichen-Tablet, aber auch zum Anzeigen von Inhalten. Der beiliegende Stift verfügt über Wacom-Technologie und hält magnetisch an dem Gerät. Besonders beeindruckend sind die Abmessungen: Das Gerät ist im geschlossenen Zustand nur 9,9 mm dick und wiegt 770 Gramm.

Das neue Yoga Book soll im Oktober, für einen Preis ab 999,99 US-Dollar, veröffentlicht werden.

Yoga C630

Auch bei Windows-on-Snapdragon gibt es Neuigkeiten. Mit dem C630 bringt Lenovo in diesem Bereich ebenfalls seine erste Yoga-Hardware. Verbesserungen gegenüber der Konkurrenz gibt es vor allem beim Prozessor, hier soll der Snapdragon 850 mit acht Kernen zum Einsatz kommen. Das Touch-Display ist 13 Zoll groß und löst mit FHD auf, der Active Pen wird ebenfalls unterstützt. Das Gehäuse wird aus Metall gefertigt und ist lüfterlos, LTE ist bereits integriert. Die Akkulaufzeit soll bei über 25 Stunden liegen, das Notebook selbst wiegt 1,2 kg. Als Betriebssystem kommt Windows 10s zum Einsatz.

Das Snapdragon Notebook soll im November für 849,99 US-Dollar veröffentlicht werden.

ThinkPad X1 Extreme

Die Beifügung Extreme verdient sich das neue X1 vor allem durch die dedizierte Grafikkarte. Erstmals setzt Lenovo hier auf separate Hardware und verbaut eine – angesichts der Gerätegröße sehr performante – GTX 1050 Ti von Nvidia. Bei der restlichen Hardware setzt Lenovo auf aktuelle Intel Prozessoren, damit können bis zu sechs Prozessorkerne verbaut werden. Der Arbeitsspeicher kann auf bis zu 64 GB aufgerüstet werden. Sonst gibt es wenig Neuerungen – das Display bietet 4K HDR Dolby Vision Auflösung, Dolby Atmos ist ebenfalls verbaut.

Das ThinkPad X1 Extreme ist ab sofort verfügbar, die Preise beginnen bei 1.859,99 US-Dollar. Angesichts der maximalen Hardware-Ausstattung ist die Preisspanne nach oben hin offen.

Chromebook C330 und S330

Zum Abschluss des Notebook-Feuerwerks noch zwei günstige Chromebooks: Das C330 verfügt über ein 11-Zoll-Display, das S330 über ein 14-Zoll-Display. Beide Modelle setzen auf einen ARM MTK8173C Prozessor, besitzen 4 GB Arbeitsspeicher und kommen mit 32 oder 64 GB Speicherplatz. In Sachen Schnittstellen, sowohl zur Datenübertragung als auch zum Aufladen, steht USB Type C zur Verfügung, die Batterielaufzeit liegt bei beiden Modellen bei bis zu 10 Stunden.

Das kleinere Modell ist ab 279,99 US-Dollar verfügbar, das größere ab 249,99 US-Dollar. Markstart ist im Oktober.

Smart-Home-Produkte

Abschließend baut Lenovo auch noch das eigene Smart-Home-Portfolio aus – mit einer Glühbirne, einer Steckdose und einer Kamera. Lenovo punktet weiterhin durch die große Palette unterstützter Plattformen. Die Smarthome-Komponenten verstehen sich mit den Ökosystemen von Google, Amazon und Apple.