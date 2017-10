Lenovo: Moto Smart Speaker mit Amazon Alexa

Zwei Trends lassen sich unabhängig voneinander in der Tech-Welt beobachten: Motorola bzw. Lenovo wird nicht müde, neue Moto Mods vorzustellen, also andockbare Erweiterungen für die Smartphones der „Moto Z“-Reihe. Zudem erscheinen immer mehr Gerätschaften, die Alexa integriert haben, also die intelligente Sprachassistenz von Amazon.

Der Moto Smart Speaker nun ist beides: Ein neues Element der Moto Mods und gleichzeitig eben auch ein Speaker mit Alexa-Funktionalität. Bedeutet für den Moto-Z-Besitzer: Ihr erhaltet hier eine Alexa zum Andocken und somit für unterwegs. Die Funktionalität beim Smart Speaker ist dabei dank der vier Fernfeld-Mikrofone im Grunde die selbe, wie sie Alexa auch beim Echo oder Echo Dot bietet. Ihr könnt also Fragen stellen, euch Nachrichten vorlesen lassen, ein Taxi bestellen und all das, was Alexa eben so auf dem Kasten hat.

Ebenso könnt ihr via Alexa in eurem Smart Home Dinge wie Temperatur und Licht kontrollieren oder euer Smartphone mit anderen smarten Gadgets verbinden. Fragt ihr beispielsweise nach euren Terminen oder anstehenden Aufgaben, kann Alexa sie euch auf dem Smartphone-Display anzeigen.

Nebenher ist die 168 Gramm schwere Erweiterung, die kompatibel mit jedem Smartphone der „Moto Z“-Familie ist, eben auch ein Lautsprecher mit einer Leistung von 8 Watt bzw. einer Lautstärke von 82 dB und verfügt über Stereo-Sound dank zweier Lautsprecher mit einem Durchmesser von je 27 mm.

Außerdem ist der Moto Smart Speaker auch mit einem eigenen Akku ausgestattet mit einer Kapazität von 1.530 mAh. Ihr werdet also keineswegs für den Musikgenuss und die Alexa-Funktionalität bestraft, indem euer Smartphone-Akku schneller schlappmacht. Im Gegenteil: Für bis zu 15 Stunden soll der zusätzliche Akku gut sein.

Wie ihr es von den Moto Mods gewohnt seid, müsst ihr diese Erweiterung einfach nur mit einem Klack anklippen und könnt direkt loslegen. Der Smart Speaker ist also eine sehr praktische Möglichkeit, Sound und Akkuleistung zu verbessern und vor allem, um Alexa auch unterwegs ständig dabei zu haben.

Aber — und damit kommen wir jetzt zu dem Haken an der Geschichte — dafür müsst ihr auch einigermaßen viel Geld investieren: In den USA wird der Moto Smart Speaker für 149 US-Dollar zu haben sein. Das ist eine Menge Holz für eine solche Erweiterung und wir dürfen davon ausgehen, dass Lenovo diesen Preis bestenfalls 1:1 in Euro übersetzt, oder schlimmstenfalls sogar noch etwas drauflegt.

Auf dem Motorola-Blog lässt man durchblicken, dass der Smart Speaker in den Märkten, in denen Alexa verfügbar ist, diesen Moto Mod ab November anbieten möchte. Eine explizite Verfügbarkeit für Deutschland und den dazugehörigen Preis wird man jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben. Sobald das passiert, aktualisieren wir diesen Beitrag für euch natürlich.