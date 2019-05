Wenn Lenovo neue Hardware ankündigt, dann ist das nicht vergleichbar mit einem Event beispielsweise von Samsung oder Apple, wo sich meistens alles auf ein bestimmtes Device konzentriert. Stattdessen wird ein ganzes Füllhorn an neuen Gerätschaften über uns ausgekippt und so ist es auch dieses mal. Das Think-Portfolio wird mit Neuheiten bei den ThinkPads und ThinkBooks erweitert, wir konzentrieren uns aber auf ein Headset, welches unter dem Namen ThinkReality A6 vorgestellt wurde.

Wie ihr euch denken könnt, geht es bei diesem Headset darum, Inhalte in der virtuellen oder erweiterten Realität zu erleben, wobei sich die Chinesen mit dieser Brille erstmals ganz explizit an den Enterprise-Bereich wenden, also an professionelle Nutzer in der Industrie. Wie seinerzeit auch schon bei der Google Glass ist das Feld der möglichen Anwendungsbereiche hier riesengroß.

Geht es nach Lenovo, könnt ihr die Brille überall dort einsetzen, wo es von Nutzen sein kann, dass euch ein digitaler Assistent ermöglicht, die Hände frei zu halten. Das kann im Gesundheitswesen der Fall sein, ebenso aber in der Logistik, im Einzelhandel oder beim Design. Richtig eingesetzt kann dieses Headset, da ist sich Lenovo sicher, gleich vielfach nützlich sein.

Durch die Hilfe von Augmented Reality kann beispielsweise ein Handwerker Reparaturen schneller ausführen oder Arbeitsabläufe optimieren, außerdem können Fehler möglicherweise schon im Vorfeld vermieden und generell Kosten gesenkt werden. Lange Rede, kurzer Sinn: All das, von dem wir längst wissen, dass es Augmented Reality mit der richtigen Kombination aus Hard- und Software leisten kann, wird auch mit diesem Headset von Lenovo denkbar sein.

The ThinkReality A6 is optimized to work with Lenovo’s ThinkReality Platform, a scalable software solution that allows enterprises to build, deploy, and manage Augmented Reality and Virtual Reality applications and hardware devices.

ThinkReality Platform is hardware agnostic, cloud agnostic, and environment agnostic, meaning it can help you manage your AR solutions that are deployed on the A6 and other devices.

Lenovo will uns das bieten mit einer Brille, die im Innern einen Snapdragon 845 von Qualcomm beherbergt, also das Qualcomm Spitzenmodell des letzten Jahres. Dabei ist “Im Innern der Brille” nicht so ganz richtig, denn das Hirn des Headsets sitzt in einer Box, die per Kabel mit der Brille verbunden ist und am Gürtel des Nutzers Platz findet. Bei der Software setzt man auf die Android-Oreo-Plattform, die von Lenovo entsprechend modifiziert wurde. Kontrollieren könnt ihr das Geschehen auf den beiden Displays mit eurer Stimme, mit Gesten oder Blicken sowie speziellen Controllern. Speaker sind eingebaut, dank der vorhandenen Buchse könnt ihr aber auch eigene Kopfhörer anschließen. Nutzen könnt ihr das Headset im WLAN, nicht jedoch via 4G oder gar 5G.

Lenovo setzt auf transparente Displays von Lumus, als Auflösung wird jeweils 1080p angegeben, das Sichtfeld ist 40 Grad groß. Neben den Displays mit an Bord der Brille sind der Tiefensensor, eine Video Processing Unit, eine 13 MP RGB-Cam, zwei Fish-Eye-Cams und die sogenannte IMU (Inertial Measurement Unit). Der Akku bringt eine Kapazität von 6.800 mAh mit, kann ausgewechselt werden und soll für bis zu vier Stunden Arbeit ausreichen. Alles in allem bringt das A6 Headset dann 380 Gramm auf die Waage und wirkt auch sehr kompakt.

Wie sich die Brille im Alltag bewährt, wie hoch der Tragekomfort ist und wie lang der Akku tatsächlich durchhält, können wir euch aufgrund der Presse-Infos natürlich noch nicht verraten, hoffen aber natürlich drauf, dass wir uns selbst mal auf einer der nächsten Messen von der Qualität überzeugen können.

Preis und Verfügbarkeit hat uns Lenovo übrigens auch noch nicht offenbart, aber da sich dieses Produkt eh an die Industrie wendet und nicht an die Endverbraucher, sollte euch das Fehlen des Preises auch gerade nicht besonders stören.