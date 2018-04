LG G7 ThinQ: Offizielle Vorstellung am 2. Mai in New York

Wenn man die großen Namen der Smartphone-Branche durchgeht, fehlen uns im Android-Lager noch die Flaggschiffe des Jahres 2018 von LG und HTC. Bei letzteren munkelt man, dass es im Mai soweit sein könnte, LG scheint den Taiwanern nun mit seinem eigenen Premium-Smartphone noch zuvorzukommen: Mit dem 2. Mai wurde nämlich jetzt der Termin öffentlich bekanntgegeben, an dem wir alle das neue LG G7 ThinQ kennen lernen können.

Für die Vorstellung hat man sich New York herausgepickt, wo das Presse-Event im Metropolitan West stattfinden wird, darüber hinaus gibt es auch eine Vorstellung am 3. Mai in Südkorea. Mit dem Termin hat LG auch den Namen „G7 ThinQ“ bestätigt, was uns natürlich schon ahnen lässt, dass auch die Koreaner mit ihrem neuen Smartphone verstärkt auf künstliche Intelligenz setzen.

Fakten gibt es noch nicht viele, wir bewegen uns bei den technischen Daten derzeit also noch auf dem Weg der Spekulation. Erwartet wird ein Smartphone, welches laut Leak in den Farben Aurora Black, Platinum Grey, Moroccan Blue, Moroccan Blue (matt) und Raspberry Rose erscheinen wird und — wer hätte es gedacht — mit Notch erscheint.

Vermutlich bekommen wir es mit dem Snapdragon 845, 4-6 GB RAM und einem 6 Zoll großen Display zu tun. Wie man sich gegen die Konkurrenz behaupten wird, wird daraus allein noch nicht ersichtlich, aber auch das werden wir spätestens dann am 2. Mai in Erfahrung bringen können. Wir behalten das jedenfalls im Auge und lassen euch wissen, was LG sich da dieses Jahr für sein Flaggschiff überlegt hat.

Quelle: LG via SmartDroid.de