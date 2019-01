LG Gram: 17 Zoll Leichtgewicht im Hands on-Video [CES 2019]

Wenn wir LG Gram hören, wissen wir, dass wir es mit echten Leichtgewichten unter den Notebooks zu tun haben. Die Koreaner aktualisieren im Rahmen der diesjährigen CES natürlich wieder ihr Gram-Line-Up und während vorher bei 15 Zoll Schluss war, bietet man nun erstmals auch ein Notebook der Reihe mit einer Bildschirmdiagonale von 17 Zoll an.

Normalerweise haben wir so große Notebooks hier gar nicht auf dem Schirm, aber dadurch, dass LG es schafft, so einen schlanken Rahmen ums Display zu bauen und die 17 Zoll somit quasi im Gehäuse eines 15,6-Zöllers unterzubringen, könnte das Teil auch für diejenigen von euch interessant sein, die 17 Zoll bislang kategorisch ausgeschlossen haben.

Die Bauweise wirkt sich auch positiv aufs Gewicht aus: Während andere Notebooks dieser Größenklasse kämpfen müssen, dass sie unter ein Gewicht von zwei Kilo kommen, kann sich das LG Gram 17 mit seinen 1.340 Gramm doch deutlich vom Rest des Feldes absetzen. Somit sichert sich das Gerät den Titel als leichtestes 17 Zoll Notebook der Welt.

Auch unter der Haube kann sich das alles sehen lassen, was LG anzubieten hat: Das IPS-Display löst mit 2.560 x 1.600 Pixeln auf, das Herz des Rechners ist ein Intel Core i7-Prozessor der achten Generation und dazu gibt es noch bis zu 16 GB RAM sowie bis zu 512 GB Speicherplatz. Ebenfalls mit an Bord ist eine HD-Webcam, ein Vier-Zellen-Akku, der bis zu 19,5 Stunden durchhalten soll, eine hintergrundbeleuchtete Tastatur und dort rechts oben auch ein Fingerabdrucksensor fürs unkomplizierte Entsperren des Notebooks. Als Betriebssystem ist Windows 10 installiert, aber das bedarf eigentlich keiner besonderen Erwähnung.

Das 17-Zoll-Modell verfügt in Sachen Anschlüssen über einen vollwertigen HDMI-Anschluss, drei USB 3.0-Anschlüsse, einen Thunderbolt 3/USB Type-C-Anschluss, einen microSD-Kartensteckplatz und den obligatorischen Headset-Anschluss.

Wichtig bei einem Notebook, welches gerade bei dieser Größe besonders viel Wert auf seine leichte Bauweise setzt: Die Verarbeitung darf darunter nicht leiden. LG meistert das mit Bravur und liefert ein äußerst robustes Device ab, welches sogar nach MIL-STD810G-Norm des US-Militärs zertifiziert ist. Die Maße betragen 380,6 x 265,7 x 17,4 mm und unterstreichen nochmal, wie unglaublich kompakt das LG Gram 17 daher kommt.

Ganz günstig ist der Spaß natürlich nicht: Auf der US-Produktseite seht ihr, dass ihr für das schlanke Notebook nämlich nicht ganz so schlanke 1 699 US-Dollar auf den Tisch blättern müsst. Wahlweise gibt es dafür das LG Gram 17 in Silbergrau oder in Weiß. Während man sich mit dem Preis vermutlich noch anfreunden kann, müsst ihr leider damit leben, dass das ansehnliche Notebook voraussichtlich nicht seinen Weg nach Deutschland finden wird, was ich äußerst schade finde.

Nichtsdestotrotz wollen wir euch LGs Neuankömmling natürlich in unserem Hands-on-Video präsentieren — heute mal exklusiv mit Nicoles Versprecher zu Beginn ;-)